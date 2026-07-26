Antonelli breidt leiding WK-stand uit met podium in Hongarije: "Pittige race"
Antonelli breidt leiding WK-stand uit met podium in Hongarije: "Pittige race"Maak ons je Google-favoriet
Andrea Kimi Antonelli gaat naar het podium in de F1 Grand Prix van Hongarije, nadat hij vanaf de zevende positie moest komen. De Mercedes-coureur kwam tekort op winnaar Lando Norris en de nummer twee Max Verstappen, maar hij wist wel de Ferrari's en teamgenoot George Russell te verslaan.
Antonelli had zich als vierde gekwalificeerd, maar werd teruggezet naar de zevende plaats op de grid. Hij kreeg een straf opgelegd, nadat hij te hard door gele vlaggen had gereden, die in de laatste bocht hingen voor de gespinde Verstappen. In tegenstelling tot Russell kwam de Italiaan wel goed weg. Door steeds zo laat mogelijk de pitstraat te bezoeken, bracht Mercedes hem in de positie om voor het podium te vechten. Hij kwam voor Lewis Hamilton terecht, toen de Brit stopte tijdens de virtual safety car die door de stilgevallen Oscar Piastri was veroorzaakt. Antonelli kon zo naar P3 rijden en hij breidt zijn kampioenschapsleiding uit op Hamilton en Russell.
Gelukje met VSC
"Het was een pittige race. Het was lastig om te halen, dus probeerden we met behulp van de strategie naar voren te komen", vertelt Antonelli direct na de race op de Hungaroring. "We probeerden eerst een éénstopper te doen, maar vervolgens werd me verteld dat we te ver op de limiet zaten met de band, dus toen zijn we toch maar nog een keer gestopt."
Hij zag tijdens de VSC Hamilton naar binnen gaan, waardoor een kans op het podium lonkte. "De Ferrari kwam naar binnen. Ik dacht dat het moeilijk zou worden, aangezien ik op de harde band stond en hij naar de softs ging. Ik ben blij dat het gelukt is om hem achter me te houden."
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