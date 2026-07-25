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Verstappen and Antonelli after race at Spa-Francorchamps

Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije

Verstappen and Antonelli after race at Spa-Francorchamps — Foto: © Red Bull Content Pool
20 reacties

Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het was voor Andrea Kimi Antonelli al niet de kwalificatie waarop hij had gehoopt, maar er hing ook nog eens een vraagteken boven zijn vierde positie op de zaterdag in de F1 Grand Prix van Hongarije. De stewards namen een mogelijke overtreding van de wereldkampioenschapsleider onder de loep na een spin van Max Verstappen.

Het gripniveau op de Hungaroring is onvoorspelbaar gebleken. Lando Norris was de enige die een verbetering kon vinden in de tweede run van Q3 ten opzichte van de eerste run. De McLaren-coureur verdiende daar ook nog eens de pole position mee, slechts twaalfduizendsten onder Lewis Hamilton. Het is echter de andere Ferrari van Charles Leclerc die vanaf de voorste rij mag starten. Hamilton heeft namelijk een gridstraf gekregen.

Artikel 1.8.4.a

Er liep niet alleen een onderzoek naar Hamilton, maar ook naar Antonelli. Verstappen was gespind in de laatste bocht, omdat hij maar geen balans kon vinden in zijn RB22. Hij lanceerde dan ook een tirade over Red Bull Racing na de kwalificatie die hij omschreef als "ruk".

Vanwege de spin van Verstappen hingen er gele vlaggen in de bocht die sinds dit weekend vernoemd is naar Ferenc Szisz. Antonelli zou mogelijk zijn rondetijd te veel hebben verbeterd en zou dan niet genoeg hebben afgeremd voor het incident. Dit is een overtreding van Artikel 1.8.4.a van het sportief reglement. Omdat de snelheidsvermindering in de mini-sector minder dan 1% was, wordt Antonelli bestraft met een gridpenalty van drie posities. Daarnaast krijgt hij ook nog een strafpunt op zijn superlicentie - een dubbele straf dus.

De jonge Italiaan wordt dus drie plekken naar achter gezet en Verstappen schuift daardoor juist een positie op. Hij profiteert dus eigenlijk van zijn eigen spin. Een verbetering had hij toch niet neergezet, maar door dit foutje is Antonelli wel bestraft en wint hij een plekje.

Antonelli werd ook nog onderzocht voor het overschrijden van de zogeheten deltatijd, wat aangeeft dat hij te langzaam heeft gereden gedurende een ronde. Dit is een regel die ooit werd ingesteld om grote snelheidsverschillen en dus gevaarlijke situaties te voorkomen. De stewards hebben hiervoor een formele waarschuwing uitgedeeld.

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