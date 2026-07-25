Mercedes onthult oorzaak van kwalificatieprobleem Russell en voert motorwissel uit
Mercedes onthult oorzaak van kwalificatieprobleem Russell en voert motorwissel uitMaak ons je Google-favoriet
Mercedes heeft bevestigd dat George Russell een motorwissel moet ondergaan, nadat de W17 na het vallen van de vlag in Q3 tot stilstand kwam. Teambaas Toto Wolff heeft de oorzaak uitgelegd na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije.
De kwalificatie eindigde vandaag in mineur voor Russell, die een tijd van 1:17.760 klokte en daarmee ruim een halve seconde moest toegeven op poleman Lando Norris, wat hem de zevende startplek opleverde. Direct na het passeren van de finishlijn op de Hungaroring moest de huidige nummer drie in de tussenstand zijn auto echter stilzetten bij de eerste bocht. Wolff heeft bevestigd dat het om een waterlek gaat. Dit ontstond mogelijk, nadat Russell een kerbstone raakte in bocht vier. In de absolute slotfase kon hij zijn tijd bovendien niet meer aanscherpen vanwege gele vlaggen, die werden veroorzaakt door een spin van Max Verstappen.
Geen gridstraf dankzij parc fermé-reglementen
Omdat de auto's na de kwalificatie onder parc fermé verkeren, mogen onderdelen alleen worden vervangen door exemplaren met een identieke specificatie. Mercedes voert een wissel uit naar de vierde power unit van het seizoen voor de Brit. Aangezien de limiet voor onder meer de verbrandingsmotor en de turbo dit jaar op vier stuks ligt, blijven de Zilverpijlen precies binnen de toegestane marge. Omdat het tevens om dezelfde specificatie gaat als de motor die tijdens de kwalificatiesessie werd gebruikt, mag de wissel volgens de reglementen zonder gridstraf worden uitgevoerd.
De Mercedes-coureur zal hierdoor zondag vanaf de zesde plaats aan de race beginnen. Hij schuift een plekje op vanwege een gridstraf voor teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ook Lewis Hamilton werd een penalty opgelegd, al profiteert Russell hier niet van.
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