De FIA en de organisatie van de Hungaroring hebben bevestigd dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag spoedreparaties zijn uitgevoerd aan het asfalt. Deze beslissing volgt nadat meerdere Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen, tijdens de vrijdagtrainingen voor de F1 Grand Prix van Hongarije ernstige zorgen uitten over de kwaliteit van de onlangs vernieuwde baandelen.

Verschillende delen van het circuit in Mogyoród, die recentelijk van een nieuwe laag asfalt waren voorzien, bleken hobbelig en inconsistent te zijn. Op sommige plekken brak de toplaag zelfs zichtbaar open onder de belasting van de Formule 1-bolides en die van de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup. De problemen waren het grootst in bocht één, een cruciale inhaalzone, en in de laatste sector. Coureurs gaven aan dat zij de apex daar volledig moesten vermijden om op stabiel asfalt te kunnen blijven.

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Noodreparaties na inspectie

Naar aanleiding van de klachten, die door Verstappen tijdens de driversbriefing werden aangekaart, voerde wedstrijdleider Rui Marques vrijdagavond samen met andere officials een inspectie uit. De internationale autosportbond bevestigde vervolgens dat er direct actie is ondernomen. "Het is geïnspecteerd en er zijn vannacht herstelwerkzaamheden uitgevoerd", heeft de FIA in een officieel statement laten weten. "Er zijn twee gebieden aangepakt, één op de racelijn en één aan de rechterkant van de lijn waar een inhalende auto zou rijden."

Intanto nel rettilineo di partenza si lavora per appiattire l'asfalto



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Het werk aan het asfalt gebeurde overigens niet alleen na de eerste vrije trainingen, maar ook deze avond na de kwalificatie.

Infraroodtechnologie ingezet na opmerkingen Verstappen

Het circuit zelf bracht eveneens een gedetailleerde verklaring naar buiten over de achtergrond van de asfaltering en de toegepaste correcties. "In het voorjaar heeft Hungaroring Sport Zrt. de baandelen die het zwaarst belast waren tijdens de uitvoering van de strategische ontwikkelingen, opnieuw geasfalteerd met de betrokkenheid van internationale experts", meldt de organisatie. Deze secties omvatten de bochten 1, 2, 12, 13 en 14, evenals de uitloopstroken. Het rechte stuk bij start-finish was voor de race van vorig jaar al vernieuwd.

De circuitdirectie ging daarbij specifiek in op de feedback van de Red Bull-coureur. "In reactie op de opmerkingen van Max Verstappen gisteren, heeft het technische team van de Hungaroring de gemelde onregelmatigheden in het oppervlak op het rechte stuk van start-finish aangepakt door infraroodtechnologie te gebruiken om het asfalt weer zacht te maken, voordat het oppervlak werd gecorrigeerd door middel van walsen."

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