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George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026

Russell kan lachen om waterlek in kwalificatie: "Het was bijna komisch"

George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO

Russell kan lachen om waterlek in kwalificatie: "Het was bijna komisch"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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George Russell heeft na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije gereageerd op het opmerkelijke einde van zijn sessie. Hij moest zijn Mercedes na het vallen van de vlag langs de baan parkeren vanwege een waterlek. Dat probleem zorgde er mede voor dat hij niet verder kwam dan de zevende tijd, al wordt het dankzij een gridpenalty voor ploegmaat Andrea Kimi Antonelli de zesde startplaats.

Het team van Mercedes vermoedt dat het lek ontstond tijdens de laatste run in Q3, nadat de auto een hobbel raakte bij de vierde bocht. Als voorzorgsmaatregel zullen de monteurs de verbrandingsmotor vervangen. Omdat dit pas de vierde krachtbron van het seizoen is voor de Brit en omdat het gaat om dezelfde specificatie motor als die in de kwalificatie werd gebruikt, levert deze wissel geen gridstraf op en mag hij zondag gewoon vanaf de zesde plek vertrekken.

Water op de achterbanden

In eerste instantie had de racewinnaar van de Grands Prix van Australië en Oostenrijk niet door hoe groot de impact van het defect was op zijn beslissende ronde. "Eerlijk gezegd dacht ik niet dat het mijn ronde beïnvloedde, maar toen vertelde mijn team me dat het waterlek water op mijn banden spoot", begon Russell lachend uit te leggen tegenover Viaplay. "De ronde voelde in het begin redelijk goed aan en op het moment dat ik die hobbel raakte, kreeg ik wat overstuur en dacht ik gewoon dat de ronde niet goed was. Maar toen zagen ze op de data dat de banden plotseling heel koud werden vanaf het moment dat we het waterlek kregen."

Verrast door McLaren

Naast het technische ongemak erkende hij dat de pure snelheid er simpelweg niet in zat op de Hungaroring. "Het was bijna komisch, snap je? Maar hoe dan ook, dit weekend hebben we de snelheid niet." Volgens hem was het lastig om de juiste balans te vinden. "Om de één of andere reden was het voor ons heel moeilijk om de banden in het juiste werkvenster te krijgen. We verwachtten dat Ferrari heel snel zou zijn. McLaren was een beetje een verrassing", gaf hij toe over de pole position van Lando Norris.

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'Een plas onder de auto'

Toen de kwalificatie er eenmaal op zat, werd de ernst van het probleem pas echt duidelijk voor Russell. "Toen ik stopte, lag er een soort plas onder de auto", blikte hij terug op het moment na het vallen van de vlag, maar zelfs zonder het lek had er volgens hem geen toppositie ingezeten. "We zouden zeker niet in de top drie hebben gestaan", concludeerde hij.

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