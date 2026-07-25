Russell kan lachen om waterlek in kwalificatie: "Het was bijna komisch"
Russell kan lachen om waterlek in kwalificatie: "Het was bijna komisch"Maak ons je Google-favoriet
George Russell heeft na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije gereageerd op het opmerkelijke einde van zijn sessie. Hij moest zijn Mercedes na het vallen van de vlag langs de baan parkeren vanwege een waterlek. Dat probleem zorgde er mede voor dat hij niet verder kwam dan de zevende tijd, al wordt het dankzij een gridpenalty voor ploegmaat Andrea Kimi Antonelli de zesde startplaats.
Het team van Mercedes vermoedt dat het lek ontstond tijdens de laatste run in Q3, nadat de auto een hobbel raakte bij de vierde bocht. Als voorzorgsmaatregel zullen de monteurs de verbrandingsmotor vervangen. Omdat dit pas de vierde krachtbron van het seizoen is voor de Brit en omdat het gaat om dezelfde specificatie motor als die in de kwalificatie werd gebruikt, levert deze wissel geen gridstraf op en mag hij zondag gewoon vanaf de zesde plek vertrekken.
Water op de achterbanden
In eerste instantie had de racewinnaar van de Grands Prix van Australië en Oostenrijk niet door hoe groot de impact van het defect was op zijn beslissende ronde. "Eerlijk gezegd dacht ik niet dat het mijn ronde beïnvloedde, maar toen vertelde mijn team me dat het waterlek water op mijn banden spoot", begon Russell lachend uit te leggen tegenover Viaplay. "De ronde voelde in het begin redelijk goed aan en op het moment dat ik die hobbel raakte, kreeg ik wat overstuur en dacht ik gewoon dat de ronde niet goed was. Maar toen zagen ze op de data dat de banden plotseling heel koud werden vanaf het moment dat we het waterlek kregen."
Verrast door McLaren
Naast het technische ongemak erkende hij dat de pure snelheid er simpelweg niet in zat op de Hungaroring. "Het was bijna komisch, snap je? Maar hoe dan ook, dit weekend hebben we de snelheid niet." Volgens hem was het lastig om de juiste balans te vinden. "Om de één of andere reden was het voor ons heel moeilijk om de banden in het juiste werkvenster te krijgen. We verwachtten dat Ferrari heel snel zou zijn. McLaren was een beetje een verrassing", gaf hij toe over de pole position van Lando Norris.
'Een plas onder de auto'
Toen de kwalificatie er eenmaal op zat, werd de ernst van het probleem pas echt duidelijk voor Russell. "Toen ik stopte, lag er een soort plas onder de auto", blikte hij terug op het moment na het vallen van de vlag, maar zelfs zonder het lek had er volgens hem geen toppositie ingezeten. "We zouden zeker niet in de top drie hebben gestaan", concludeerde hij.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'
- Vandaag 17:14
- 7
Antonelli en Wolff wijzen naar Verstappen na dubbele straf: 'Heeft ons P3 gekost'
- 42 minuten geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'
Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?"
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap
Net binnen
Russell kan lachen om waterlek in kwalificatie: "Het was bijna komisch"
- 20 minuten geleden
Antonelli en Wolff wijzen naar Verstappen na dubbele straf: 'Heeft ons P3 gekost'
- 42 minuten geleden
- 1
FIA en Hungaroring passen circuit aan "in reactie op opmerkingen van Verstappen"
- 1 uur geleden
Mercedes onthult oorzaak van kwalificatieprobleem Russell en voert motorwissel uit
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije
- 2 uur geleden
- 20
Hadjar ziet "onmogelijke" taak voor teamgenoot Verstappen: "Ik betwijfel het"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije
- 21 juli
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- Gisteren 15:19
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli