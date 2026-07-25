close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Oscar Piastri, McLaren, Japan, 2026

Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."

Oscar Piastri, McLaren, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Oscar Piastri zou het een grote verrassing vinden als Lewis Hamilton geen straf krijgt na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De McLaren-coureur stelt dat hij door de Brit werd opgehouden en daardoor de laatste run van Q3 misliep.

De kwalificatie op de Hungaroring verliep voor Piastri niet zoals gehoopt. De Australiër, die dit weekend in de eerste vrije training nog plaatsmaakte voor rookie Leonardo Fornaroli, kende een moeizame sessie waarin hij zocht naar de juiste balans in zijn McLaren. Tijdens de beslissende fase van de kwalificatie kwam hij Hamilton tegen op de baan, wat zijn snelle ronde verstoorde. De Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards.

Frustratie over gemiste ronde

In gesprek met Viaplay baalt Piastri zichtbaar van het verloop van zijn kwalificatie. "Het was sowieso al uitdagend", vertelt hij. "Dat ik de laatste ronde niet kon rijden was zonde, want ik had het gevoel dat ik elke ronde nodig had om me comfortabeler te voelen. Het was jammer dat ik dat niet kon doen."

De oorzaak van die gemiste ronde zou dus bij Hamilton liggen. De zevenvoudig wereldkampioen, die dit seizoen een sterke heropleving beleeft bij Ferrari, reed hem in de weg in de eerste bocht, toen Piastri net begonnen was aan een snelle ronde. Toen hem verteld werd dat Hamilton mogelijk een straf tegemoet kan zien voor het incident, was Piastri daar heel duidelijk over. "Als hij die niet krijgt, zou me dat verbazen", besluit hij stellig.

Het is nu aan de wedstrijdleiding om het incident tussen de twee coureurs te beoordelen. Voor Hamilton staat er veel op het spel. Inhalen is namelijk lastig op de Hungaroring en hij heeft elke puntje nodig in de strijd om het wereldkampioenschap ten opzichte van Andrea Kimi Antonelli. Een gridstraf kan hem achter de Mercedes plaatsen op de startopstelling, al wordt Antonelli zelf ook nog onderzocht.

Gerelateerd

McLaren Lewis Hamilton Oscar Piastri Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

  • 51 minuten geleden
  • 8
Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

  • 1 uur geleden
  • 5
Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek

Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek

  • 1 uur geleden
Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"

Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"

  • 1 uur geleden
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"

Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"

  • Vandaag 14:05
  • 7
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

  • 1 uur geleden

Net binnen

17:47
Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"
17:29
Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek
17:18
Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"
17:14
Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'
17:02
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

1 uur geleden
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Gisteren 19:03
Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?" Gabriel Bortoleto

Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?"

Gisteren 09:22
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
Ontdek het op Google Play
x