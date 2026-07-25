Oscar Piastri zou het een grote verrassing vinden als Lewis Hamilton geen straf krijgt na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De McLaren-coureur stelt dat hij door de Brit werd opgehouden en daardoor de laatste run van Q3 misliep.

De kwalificatie op de Hungaroring verliep voor Piastri niet zoals gehoopt. De Australiër, die dit weekend in de eerste vrije training nog plaatsmaakte voor rookie Leonardo Fornaroli, kende een moeizame sessie waarin hij zocht naar de juiste balans in zijn McLaren. Tijdens de beslissende fase van de kwalificatie kwam hij Hamilton tegen op de baan, wat zijn snelle ronde verstoorde. De Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards.

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Frustratie over gemiste ronde

In gesprek met Viaplay baalt Piastri zichtbaar van het verloop van zijn kwalificatie. "Het was sowieso al uitdagend", vertelt hij. "Dat ik de laatste ronde niet kon rijden was zonde, want ik had het gevoel dat ik elke ronde nodig had om me comfortabeler te voelen. Het was jammer dat ik dat niet kon doen."

De oorzaak van die gemiste ronde zou dus bij Hamilton liggen. De zevenvoudig wereldkampioen, die dit seizoen een sterke heropleving beleeft bij Ferrari, reed hem in de weg in de eerste bocht, toen Piastri net begonnen was aan een snelle ronde. Toen hem verteld werd dat Hamilton mogelijk een straf tegemoet kan zien voor het incident, was Piastri daar heel duidelijk over. "Als hij die niet krijgt, zou me dat verbazen", besluit hij stellig.

Het is nu aan de wedstrijdleiding om het incident tussen de twee coureurs te beoordelen. Voor Hamilton staat er veel op het spel. Inhalen is namelijk lastig op de Hungaroring en hij heeft elke puntje nodig in de strijd om het wereldkampioenschap ten opzichte van Andrea Kimi Antonelli. Een gridstraf kan hem achter de Mercedes plaatsen op de startopstelling, al wordt Antonelli zelf ook nog onderzocht.

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