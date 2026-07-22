Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"
Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"Maak ons je Google-favoriet
Laurent Mekies vindt het volkomen logisch dat Max Verstappen wordt benaderd door concurrerende renstallen. De teambaas van Red Bull Racing onthult echter in aanloop naar de F1 Grand Prix van Hongarije dat de interesse wederzijds is: ook zijn renstal wordt gebeld door andere coureurs op de grid, voor het geval de viervoudig wereldkampioen besluit te vertrekken.
De geruchten rondom de toekomst van de Limburger houden de gemoederen al enige tijd bezig, mede doordat Red Bull momenteel een uitdagende periode doormaakt. De formatie kan nog niet de aansluiting vinden met Mercedes en Ferrari, terwijl de stercoureur zelf genoegen moet nemen met de zevende plek in de tussenstand. De RB22-bolide, aangedreven door de nieuwe DM01-power unit van Red Bull Ford, kampt met balansproblemen en uitdagingen met het energiemanagement, die vooral op snelle circuits tot uiting komen. Ondanks een doorlopend contract tot en met 2028, worden teams als Mercedes en McLaren regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers voor de coureur.
Volkomen natuurlijk
Tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps werd Mekies gevraagd of het management van Verstappen de opties elders openhoudt, en of Red Bull op zijn beurt ook vragen krijgt van andere coureurs. "Het werkt in beide richtingen", antwoordt de Fransman tegenover Sky Sports F1. "Het is volkomen natuurlijk en ik denk dat dit is wat jullie eerder ook al meldden." Hij benadrukt dat de status van de viervoudig kampioen onvermijdelijk de aandacht trekt. "Het is volkomen natuurlijk dat Max door iedereen wordt gebeld, want hij is de beste coureur ter wereld. En tegelijkertijd, als je een topteam bent, krijg je ook telefoontjes van veel van deze goede coureurs die hier rondlopen. Dat is natuurlijk", verklaart Mekies, die anderen ziet azen op het stoeltje van Verstappen, mocht hij besluiten te vertrekken.
Line-up van Verstappen en Hadjar behouden
Ondanks de aanhoudende speculaties en de matige prestaties van de auto, stelt de teambaas dat de situatie intern niet voor onrust zorgt. "Is het een afleiding voor ons? Niet echt", vervolgt hij stellig. De prioriteit ligt volgens hem volledig bij het oplossen van de technische problemen. "De volledige focus ligt op het zo snel mogelijk maken van die auto, want dan behoud je je beste coureur ter wereld." Daarnaast is de Mekies zeer te spreken over Isack Hadjar, die dit seizoen naast Verstappen rijdt na zijn promotie vanuit Racing Bulls. "We zien ook dat er een enorme groei is bij Isack naast Max. Dat is voor ons de ideale line-up en we proberen ervoor te zorgen dat we die line-up kunnen behouden."
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