Formule 1 onthult Straight Mode-zones en Overtake Mode voor GP Hongarije
Formule 1 onthult Straight Mode-zones en Overtake Mode voor GP HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Voor de aankomende F1 Grand Prix van Hongarije heeft de FIA officieel vier zogeheten Straight Mode-zones vastgesteld op de Hungaroring. Het traditionele DRS-systeem is namelijk verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor actieve aerodynamica en de Overtake Mode. Waar de achtervleugel voorheen pas open mocht bij een kleine achterstand, is de nieuwe lage-downforceconfiguratie in deze vier secties nu voor elke coureur toegankelijk, ongeacht de afstand tot een voorligger.
Uit de officiële baankaart van de FIA blijkt dat de zones strategisch zijn verdeeld over de 4,381 kilometer lange omloop. De eerste zone bevindt zich op het vernieuwde asfalt van het lange rechte stuk bij start-finish, gelegen tussen bocht 14 en bocht 1. Na de eerste bocht volgt direct een tweede sectie waarbij de actieve aerodynamica ingezet mag worden tijdens de afdaling richting de tweede bocht. De derde zone ligt in de acceleratiefase tussen de derde en vierde bocht. Tot slot is er een vierde mogelijkheid om de luchtweerstand te verminderen op het korte rechte stuk aan de onderkant van het circuit tussen bocht 11 en 12.
Overtake Mode tussen bocht 13 en 14
Onder de reglementen van dit jaar passen de auto's in de Straight Mode zowel de voor- als achtervleugel aan om topsnelheid te winnen. Zodra een wagen een bocht nadert, schakelt het systeem automatisch terug naar de Corner Mode voor maximale neerwaartse druk en grip. Omdat de DRS kwam te vervallen, werd de Overtake Mode geïntroduceerd.
Op de Hungaroring is het detectiepunt voor dit inhaalsysteem, op de baankaart aangeduid met een groene stip, gepositioneerd tussen bocht 13 en 14. Als een coureur hier binnen één seconde van zijn voorligger rijdt, krijgt hij toegang tot een extra elektrische boost van 0,5 MJ. Het activatiepunt voor deze extra power ligt bij het uitkomen van de veertiende en laatste bocht. Dit moet coureurs de kans geven om met extra vermogen een aanval in te zetten richting de eerste bocht of op een andere plek in de ronde.
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