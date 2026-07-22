De Formule 1-coureurs gaan tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije in gesprek met de FIA over de rijstandaarden en de recente beslissingen van de stewards. Aanleiding voor de vergadering zijn de controversiële momenten rondom Charles Leclerc en Lewis Hamilton tijdens de afgelopen race in België. Waar de Monegask ontsnapte aan een straf, kreeg de Brit in de andere Ferrari wel een tijdstraf aan zijn broek.

Op het Circuit de Spa-Francorchamps vonden afgelopen zondag twee opvallende incidenten plaats. Leclerc kwam op het rechte stuk in aanraking met Oscar Piastri, terwijl Hamilton in de eerste ronde crashte met George Russell. De beslissingen van de stewards hebben in de paddock gezorgd voor verwarring over de interpretatie van de zogeheten Driving Standards Guidelines ten opzichte van de officiële sportreglementen. Om meer duidelijkheid te scheppen, is besloten om de frequentie van de overleggen tussen de coureurs en de FIA op te schroeven, te beginnen op de Hungaroring, meldt PlanetF1.

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Leclerc ontloopt straf na contact met Piastri

Het moment tussen Leclerc en Piastri speelde zich af op het Kemmel Straight. De Ferrari-coureur bewoog naar de linkerkant van de baan om zijn positie te verdedigen, waarbij zijn achterband de rechterkant van de voorvleugel van de McLaren raakte. De stewards oordeelden dat Piastri weliswaar een deel van zijn auto naast die van Leclerc had, maar dat Leclerc zijn concurrent niet opzettelijk van de baan drukte. Sterker nog, de stewards hintten erop dat de inhaalpoging van Piastri te ambitieus zou zijn geweest. Hierdoor werd er geen verdere actie ondernomen en kon Leclerc zijn weg vervolgen naar een tweede plaats in de einduitslag, net achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Piastri moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde stek.

Hamilton bestraft voor touché met Russell

Aan de andere kant van het spectrum bevond zich Hamilton, die bij het ingaan van Les Combes aan de binnenkant probeerde te passeren bij Russell. Dit resulteerde in een touché waardoor de laatstgenoemde uitviel en Hamilton een tijdstraf van vijf seconden incasseerde. Volgens de stewards bleef Russell netjes binnen de baanlijnen en was Hamilton de veroorzaker van de botsing omdat hij onvoldoende ruimte liet. De zevenvoudig wereldkampioen, die momenteel tweede staat in de tussenstand, keek er zelf anders naar. En zelfs Russell was het er niet mee eens dat Hamilton een straf werd opgelegd.

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Nieuwe richtlijnen zorgen voor discussie

De kern van de discussie in Hongarije zal draaien om de inhaalrichtlijnen die voor dit seizoen zijn geüpdatet. Volgens de aangescherpte regels moet een coureur die aan de binnenkant inhaalt, zijn vooras minimaal ter hoogte van de spiegel van de tegenstander hebben vóór en op de apex van de bocht. Bij het verdedigen is bovendien slechts één richtingsverandering toegestaan en moet er altijd een autobreedte ruimte worden gelaten bij het terugkeren naar de racelijn. De coureurs hopen tijdens het aankomende raceweekend in Hongarije, dat aanstaande vrijdag begint met de vrije trainingen, meer duidelijkheid te krijgen over hoe de stewards deze regels in de praktijk precies toepassen.

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