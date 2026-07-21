Palmer zag Hadjar floreren in België: "Zijn beste optreden tot nu toe"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer heeft Isack Hadjar tijdens de Grand Prix van België zijn beste raceweekend tot nu toe gereden voor Red Bull Racing. De analist omschrijft de inhaalrace van de Frans-Algerijnse coureur op Spa-Francorchamps, waarbij hij vanaf de eenentwintigste startplaats naar de zesde positie reed, als "foutloos". Dat stelt de Brit in zijn analyse van het raceweekend.

Hadjar, de vaste teamgenoot van Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal, moest de wedstrijd vanaf de achterste startrij aanvangen. Dit was het gevolg van een gridstraf voor het wisselen van nieuwe onderdelen aan zijn krachtbron. Ondanks deze forse tegenslag wist de coureur zich knap naar voren te vechten en hield hij in de slotfase McLaren-rijder Lando Norris succesvol achter zich. Een indrukwekkend optreden van de coureur die dit jaar toch vooral nog in de schaduw rijdt van Verstappen. Palmer heeft genoten van Hadjar in België.

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Hadjar speelde cruciale rol in kwalificatie Verstappen

Naast zijn eigen resultaat speelde Hadjar ook een belangrijke rol in het succes van Verstappen tijdens de kwalificatie. Door Verstappen in Q3 een slipstream te geven richting de laatste chicane, hielp hij de Nederlander aan een plek op de eerste startrij. Volgens Verstappen, die de race uiteindelijk als derde afsloot, was hij zonder die strategische hulp waarschijnlijk rond de zesde positie geëindigd in plaats van als tweede. Hadjar offerde hiermee zijn eigen kansen op, maar stond volledig achter die keuze, wetende dat hij toch nog een gridstraf zou krijgen. "Het was absoluut de juiste beslissing", aldus de coureur. Hij voegde daaraan toe: "Ik ben blij voor het team en voor Max".

Palmer verrast door Red Bull én Hadjar

De prestatie van de ex-coureur van Racing Bulls is extra opvallend gezien de technische aanpassingen bij het team. Red Bull besloot voor het weekend in de Ardennen terug te keren naar een oudere specificatie van de achtervleugel. Dit gebeurde nadat de nieuwere, roterende 'Macarena'-vleugel eerder voor instabiliteit en crashes had gezorgd. Palmer vreesde vooraf dat dit besluit nadelig zou uitpakken op het snelle circuit. "Ik dacht dat dit een zeer kostbare tegenvaller zou worden op een circuit waar aerodynamische efficiëntie en topsnelheid zo belangrijk zijn", legt Palmer uit. Toch bleek de wagen competitief genoeg voor een sterke inhaalrace, geholpen door een ongebruikelijke strategie met een vroege pitstop na de eerste ronde en een latere stop tijdens een Virtual Safety Car. Uiteindelijk noteerde de teamgenoot van Verstappen de op twee na snelste raceronde, nipt achter Norris en racewinnaar Kimi Antonelli. "Zijn beste race tot nu toe", stelt Palmer op de officiële website van de Formule 1.

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