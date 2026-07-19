Lewis Hamilton kwam als vierde over de streep in de F1 Grand Prix van België. Er hing echter een vraagteken boven het resultaat. De Ferrari-coureur werd namelijk onderzocht voor een unsafe release, nadat een monteur door de scharlakenrode bolide werd geraakt.

Hamilton maakte een uitdagende wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps mee. Er was contact met George Russell in Les Combes gedurende de openingsronde. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg er een tijdstraf van vijf seconden voor. Na het inlossen van de straf en de bandenwissel tijdens de pitstop, wilde Hamilton wegrijden uit zijn pitbox, maar er stond nog een Ferrari-monteur in de weg. De monteur viel, maar leek verder oké. Hij stond voor de wagen om de voorvleugel aan te passen, maar dit gebeurde veel te laat.

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Ferrari op de bon

De stewards van de FIA hebben besloten Hamilton niet te bestraffen, maar het team wel, en flink ook. Ferrari heeft een boete gekregen van €30.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk. Gebeurt er binnen twaalf maanden een soortgelijk incident, dan zal die extra €10.000 erbovenop komen. Een tweede voorwaarde is dat Ferrari binnen twee weken een rapport zal moeten hebben opgesteld om aan de FIA uit te leggen welke maatregelen er genomen worden om een incident als dit in de toekomst te voorkomen.

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Hamilton serves his time penalty before changing tyres



There's a moment with one of the mechanics but he appears to be okay



Stewards are going to look at the incident for an unsafe release #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/dgdaJ886OE — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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