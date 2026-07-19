Ferrari krijgt giga-straf na aangereden monteur en FIA komt met verdere eisen
Ferrari krijgt giga-straf na aangereden monteur en FIA komt met verdere eisenMaak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton kwam als vierde over de streep in de F1 Grand Prix van België. Er hing echter een vraagteken boven het resultaat. De Ferrari-coureur werd namelijk onderzocht voor een unsafe release, nadat een monteur door de scharlakenrode bolide werd geraakt.
Hamilton maakte een uitdagende wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps mee. Er was contact met George Russell in Les Combes gedurende de openingsronde. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg er een tijdstraf van vijf seconden voor. Na het inlossen van de straf en de bandenwissel tijdens de pitstop, wilde Hamilton wegrijden uit zijn pitbox, maar er stond nog een Ferrari-monteur in de weg. De monteur viel, maar leek verder oké. Hij stond voor de wagen om de voorvleugel aan te passen, maar dit gebeurde veel te laat.
Ferrari op de bon
De stewards van de FIA hebben besloten Hamilton niet te bestraffen, maar het team wel, en flink ook. Ferrari heeft een boete gekregen van €30.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk. Gebeurt er binnen twaalf maanden een soortgelijk incident, dan zal die extra €10.000 erbovenop komen. Een tweede voorwaarde is dat Ferrari binnen twee weken een rapport zal moeten hebben opgesteld om aan de FIA uit te leggen welke maatregelen er genomen worden om een incident als dit in de toekomst te voorkomen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan
- Vandaag 15:56
- 12
Vasseur glashelder over straf Hamilton en verklaart aanrijding monteur: "Wat een troep"
- 1 uur geleden
Verstappen benadrukt opnieuw gevaar van huidige F1-reglementen: 'Bijna een vliegtuigongeluk'
- 2 uur geleden
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Net binnen
'Verstappen in gesprek met F1-baas Domenicali na twijfels over toekomst'
- 2 minuten geleden
Wolff over teamorders na groeiende achterstand Russell op Antonelli: 'Zouden dit nooit doen'
- 36 minuten geleden
Russell oneens met straf voor Hamilton na crash, wijst naar F1 Mercedes | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
Norris baalt na pech in België: "Ik had op podium kunnen staan"
- 1 uur geleden
- 1
Vasseur glashelder over straf Hamilton en verklaart aanrijding monteur: "Wat een troep"
- 1 uur geleden
Ferrari krijgt giga-straf na aangereden monteur en FIA komt met verdere eisen
- 2 uur geleden
- 20
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni