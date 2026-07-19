George Russell is de eerste uitvaller in de F1 Grand Prix van België. Hij werd in de openingsronde geraakt en zijn Mercedes stond vast in de grindbak. Het contact tussen hem en zijn Britse landgenoot Lewis Hamilton werd onderzocht en de stewards zijn met een uitslag gekomen.

Andrea Kimi Antonelli ving de wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps aan vanaf de pole position. Max Verstappen vloog langs de jonge Italiaan richting Eau Rouge, maar zakte terug naar de derde positie achter Antonelli en Charles Leclerc, toen zijn batterij opraakte halverwege het Kemmel Straight. De Red Bull-coureur is wel weer langs Leclerc gegaan en ligt na een kwart van de race tweede, vlak achter Antonelli. Achter de top drie was er een touché tussen Russell en Hamilton. Waar de Ferrari-coureur door kon zonder schade, is het een nulscore voor Russell.

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Straf voor Hamilton

Wedstrijdleider Rui Marques liet al gauw weten dat de crash in Les Combes onderzocht werd door de stewards. Het panel, bestaande uit Loïc Bacquelaine, Gerd Ennser, Pedro Lamy, Alfonso Orihuela en Matthew Selley, heeft besloten een tijdstraf van vijf seconden uit te delen aan Hamilton. Hij zal deze tijdens de aankomende, en naar verwachting enige, pitstop moeten incasseren.

Here's what happened to Russell on the opening lap ?



Contact between the Mercedes driver and Hamilton ?#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/g8W51zjlyg — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

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