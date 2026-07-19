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Russell spins out at Spa-Francorchamps

Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

Russell spins out at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO
3 reacties

Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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George Russell is de eerste uitvaller in de F1 Grand Prix van België. Hij werd in de openingsronde geraakt en zijn Mercedes stond vast in de grindbak. Het contact tussen hem en zijn Britse landgenoot Lewis Hamilton werd onderzocht en de stewards zijn met een uitslag gekomen.

Andrea Kimi Antonelli ving de wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps aan vanaf de pole position. Max Verstappen vloog langs de jonge Italiaan richting Eau Rouge, maar zakte terug naar de derde positie achter Antonelli en Charles Leclerc, toen zijn batterij opraakte halverwege het Kemmel Straight. De Red Bull-coureur is wel weer langs Leclerc gegaan en ligt na een kwart van de race tweede, vlak achter Antonelli. Achter de top drie was er een touché tussen Russell en Hamilton. Waar de Ferrari-coureur door kon zonder schade, is het een nulscore voor Russell.

Straf voor Hamilton

Wedstrijdleider Rui Marques liet al gauw weten dat de crash in Les Combes onderzocht werd door de stewards. Het panel, bestaande uit Loïc Bacquelaine, Gerd Ennser, Pedro Lamy, Alfonso Orihuela en Matthew Selley, heeft besloten een tijdstraf van vijf seconden uit te delen aan Hamilton. Hij zal deze tijdens de aankomende, en naar verwachting enige, pitstop moeten incasseren.

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