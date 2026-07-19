Vasseur glashelder over straf Hamilton en verklaart aanrijding monteur: "Wat een troep"
Vasseur glashelder over straf Hamilton en verklaart aanrijding monteur: "Wat een troep"Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de vierde positie in de F1 Grand Prix van België. Een touché met George Russell in de openingsronde leverde hem een tijdstraf op. De Mercedes-coureur was het er zelf niet mee eens, maar Frédéric Vasseur ook niet. De Ferrari-teambaas gaat ook in op het angstaanjagende moment met een monteur.
Hamilton en Russell streden in Les Combes om de vierde stek, vlak achter Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Max Verstappen, maar het liep uit op contact. Russell kwam vast te staan in de grindbak en viel uit, terwijl Hamilton met schade aan de vloer door kon. Het resultaat was een tijdstraf van vijf seconden. "Ik vind het echt troep", zei Vasseur over de uitslag van het onderzoek van de stewards. "Tot dusver is er dit seizoen niet eerder een straf uitgedeeld voor soortgelijke incidenten in een openingsronde. Als je kijkt naar de bocht, dan zie je dat Russell nog genoeg ruimte had aan de linkerkant. Het is niet alsof hij dicht tegen de muur zat. Ik vond het eerder een race-incident."
Normaal gesproken levert het veroorzaken van een crash een tijdstraf van tien seconden op, maar de FIA besloot Hamilton hierin tegemoet te komen door hem slechts vijf seconden te geven.
Aanrijding monteur niet de schuld van Hamilton
Hamilton moest de tijdstraf inlossen tijdens de pitstop. Bij het wegrijden werd een monteur door de Brit geraakt. "De verwarring kwam door de penalty", begon Vasseur uit te leggen tegenover onder andere GPFans. "Er moest een aanpassing gedaan worden aan de voorvleugel. We wilden echter niet praten over de radio tijdens het inlossen van de extra vijf seconden. Als we dat namelijk doen, dan gaan de monteurs de auto aanraken." Dit mag natuurlijk niet bij een tijdstraf. "Het was geen fout van Lewis. Het licht sprong namelijk op groen."
Ferrari heeft een boete van €30.000 gekregen voor het feit dat de monteur werd aangereden. De FIA is met verdere eisen gekomen.
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