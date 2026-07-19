FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft

De FIA legde Lewis Hamilton een tijdstraf van vijf seconden op voor het veroorzaken van de uitvalbeurt van George Russell tijdens de F1 Grand Prix van België. Hoewel de standaardstraf voor een dergelijke overtreding dit seizoen tien seconden bedraagt, besloten de stewards de strafmaat te halveren. In een statement leggen ze uit waarom.

Het incident tussen de voormalig teamgenoten vond plaats in de openingsronde op het Circuit de Spa-Francorchamps. In de aanloop naar Les Combes probeerde de Mercedes-coureur buitenom te passeren bij de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton behield de binnenkant, maar kreeg te maken met onderstuur, wat overging in overstuur. Ondanks een stuurcorrectie raakte de linkervoorband van de Ferrari de rechterkant van de Mercedes, waardoor Russell in de grindbak belandde en de strijd moest staken. Hamilton kon zijn weg vervolgen en eindigde de race uiteindelijk als vierde.

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Stewards wijzen op openingsronde en verlies van grip

Tijdens de race bogen de stewards zich over de videobeelden, telemetrie en boardradio's om het voorval te analyseren. Uit het statement van de FIA blijkt dat de stewards in de richtlijnen voor Hamiltons rijgedrag specifiek rekening hielden met de drukte in de eerste ronde. "De touché was het gevolg van een verlies van grip aan de voorzijde, in plaats van een agressieve of opzettelijke manoeuvre", zo luidt de verklaring. De stewards oordeelden dat de Ferrari-coureur wel degelijk probeerde om ruimte te laten. "Auto 44 [Hamilton] erkende de aanwezigheid van auto 63 [Russell], probeerde de juiste racelijn vrij te laten en deed een oprechte poging om contact te vermijden", aldus het rapport.

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Omdat de botsing plaatsvond in de openingsronde, waar volgens de stewards sprake is van verminderde grip en gecomprimeerde race-omstandigheden, viel de straf lager uit dan de gebruikelijke tien seconden. Hamilton hoefde daarom slechts een extra vijf seconden in te lossen tijdens de pitstop.

De uitvalbeurt van Russell heeft flinke gevolgen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Andrea Kimi Antonelli schreef de race in België op zijn naam, waardoor de achterstand van de Brit nu 50 in plaats van 25 punten is. Hij is door landgenoot Hamilton gepasseerd in de tussenstand. De Ferrari-coureur ligt nu tweede, 45 punten achter Antonelli.

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