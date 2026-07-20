Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie na afloop van de race in België tekst en uitleg gegeven over de communicatie met zijn team. De coureur werd door de aanwezige media gevraagd naar een specifieke uitwisseling met zijn engineer over de data op de laptops en de temperatuur van de banden. Volgens Verstappen is zijn directe manier van communiceren over de boordradio vooral een bewuste methode om iedereen bij de les te houden.

Tijdens de wedstrijd ontstond er een moment waarop race-engineer Gianpiero Lambiase aan Verstappen doorgaf dat de problemen niet aan koude banden lagen, waarop de rijder antwoordde dat dat het probleem niet was en dat het om de grip draaide. Daarnaast gaf Verstappen over de boordradio aan dat hij vertrouwt op de teamleden die de data op de laptops analyseren. Dit leidde na de race tot de vraag hoe zijn gevoel in de cockpit verschilt van de data die het team ziet, en of hij over het algemeen tevreden is met de feedback die hij tijdens wedstrijden krijgt.

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Andere zaken

In zijn reactie liet Verstappen weten dat de verschillende opmerkingen niet direct met elkaar te maken hadden. "Nou, al die dingen die je noemde, stonden los van elkaar", aldus de coureur. Hij verduidelijkte dat er wel degelijk sprake was van een gebrek aan temperatuur in het rubber en dat de andere opmerkingen een andere context hadden. "De banden waren koud en het kijken naar de laptop ging over andere zaken", verklaarde Verstappen.

Scherp houden

De felle communicatie over de boordradio is volgens hem dan ook geen teken van ontevredenheid, maar een manier om de focus te behouden. "Ik hou er gewoon van om mensen scherp te houden. Ik weet dat iedereen zijn best doet, maar we zijn hier niet voor de lol, dus we moeten op elk moment tijdens de race scherp blijven", benadrukte hij. Dat hij veel van zijn team vraagt, vindt hij niet meer dan logisch. "Ik eis het maximale en het beste, want dat is ook wat zij van mij verwachten", sloot Verstappen af.

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