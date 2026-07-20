Verstappen Racing greep nipt naast de overwinning in de zondagsrace van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De door 2 Seas Motorsport gerunde Mercedes-AMG kwam met Jules Gounon en Dani Juncadella achter het stuur als tweede over de finish op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

De wedstrijd op zaterdagavond was er eentje om snel te vergeten. Juncadella had zich als zevende gekwalificeerd, maar haalde de eerste bochtencombinatie Variante del Parco niet eens. Een touché tussen polesitter Valentino Rossi, de nummer twee Andrea Frassineti en de nummer drie Ricardo Feller op het rechte stuk tikte de Tresor Attempto-Audi in de rondte. Juncadella werd hard door Frassineti in de deur geraakt. 2 Seas Motorsport was tot drie uur 's nachts bezig om de Verstappen-AMG te repareren voor de zondagsrace.

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Leiding verloren tijdens pitstop

Gounon pakte de pole position voor Race 2. Hij wees daarbij naar de onderbroek van Max Verstappen. Deze had hij in de ochtend voor de kwalificatie aangetrokken. "Ik wist dat ik op die manier wat extra snelheid zou hebben in de kwalificatie", lachte hij.

© SRO/JEP

De Andorraan behield de leiding bij de start in een veld van 42 GT3-auto's. Kelvin van der Linde, die ook al Race 1 op Misano had gewonnen samen met Charles Weerts in de nummer-32-BMW van Team WRT, zat hem de gehele eerste stint op de hielen. Ze kwamen tegelijk binnen voor de verplichte pitstop. Zoals we gewend zijn van Team WRT, wisten ze de banden- en rijderswissel als snelste uit te voeren en Weerts kwam voor Juncadella de baan op. De Spanjaard kwam drie seconden later dan de BMW aan de finish en dus moesten hij en Gounon, die inviel voor Chris Lulham, genoegen nemen met P2.

© SRO/JEP

Juncadella ligt nu vierde in het Sprint Cup-kampioenschap na vier van de tien races, 21.5 punten achter Van der Linde en Weerts, 7.5 punten achter Lucas Auer en Maro Engel (Winward Racing) en 5.5 punten achter Bastian Buus en Ricardo Feller (Lionspeed GP). De volgende ronde van de GT World Challenge Europe powered by AWS is opnieuw een Sprint Cup-weekend, wanneer ze een bezoek brengen aan het Circuit de Nevers Magny-Cours in Frankrijk op 1 en 2 augustus.

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