Onderbroek van Verstappen hielp nét niet: Gounon en Juncadella tweede op Misano
Onderbroek van Verstappen hielp nét niet: Gounon en Juncadella tweede op MisanoMaak ons je Google-favoriet
Verstappen Racing greep nipt naast de overwinning in de zondagsrace van de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De door 2 Seas Motorsport gerunde Mercedes-AMG kwam met Jules Gounon en Dani Juncadella achter het stuur als tweede over de finish op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.
De wedstrijd op zaterdagavond was er eentje om snel te vergeten. Juncadella had zich als zevende gekwalificeerd, maar haalde de eerste bochtencombinatie Variante del Parco niet eens. Een touché tussen polesitter Valentino Rossi, de nummer twee Andrea Frassineti en de nummer drie Ricardo Feller op het rechte stuk tikte de Tresor Attempto-Audi in de rondte. Juncadella werd hard door Frassineti in de deur geraakt. 2 Seas Motorsport was tot drie uur 's nachts bezig om de Verstappen-AMG te repareren voor de zondagsrace.
Leiding verloren tijdens pitstop
Gounon pakte de pole position voor Race 2. Hij wees daarbij naar de onderbroek van Max Verstappen. Deze had hij in de ochtend voor de kwalificatie aangetrokken. "Ik wist dat ik op die manier wat extra snelheid zou hebben in de kwalificatie", lachte hij.
De Andorraan behield de leiding bij de start in een veld van 42 GT3-auto's. Kelvin van der Linde, die ook al Race 1 op Misano had gewonnen samen met Charles Weerts in de nummer-32-BMW van Team WRT, zat hem de gehele eerste stint op de hielen. Ze kwamen tegelijk binnen voor de verplichte pitstop. Zoals we gewend zijn van Team WRT, wisten ze de banden- en rijderswissel als snelste uit te voeren en Weerts kwam voor Juncadella de baan op. De Spanjaard kwam drie seconden later dan de BMW aan de finish en dus moesten hij en Gounon, die inviel voor Chris Lulham, genoegen nemen met P2.
Juncadella ligt nu vierde in het Sprint Cup-kampioenschap na vier van de tien races, 21.5 punten achter Van der Linde en Weerts, 7.5 punten achter Lucas Auer en Maro Engel (Winward Racing) en 5.5 punten achter Bastian Buus en Ricardo Feller (Lionspeed GP). De volgende ronde van de GT World Challenge Europe powered by AWS is opnieuw een Sprint Cup-weekend, wanneer ze een bezoek brengen aan het Circuit de Nevers Magny-Cours in Frankrijk op 1 en 2 augustus.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
F1 Driver Of The Day 2026: Leclerc verliest zege GP België aan Antonelli, maar wint publieksprijs
- 3 uur geleden
- 6
'Antonelli is op 19-jarige leeftijd mentaal al verder dan Verstappen destijds was'
- Vandaag 14:42
- 14
Verstappen-AMG herstelt zich van crash met pole voor Race 2 'dankzij onderbroek van Max'
- Gisteren 13:32
Lulham moet om medische redenen GT3-races overslaan, Verstappen kondigt invaller aan
- 18 juli 2026 06:58
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Net binnen
Merkwaardige DSQ in Formule 2, Red Bull en Verstappen flink benadeeld door FIA | GPFans Recap
- 52 minuten geleden
- 1
Hadjar wekt grote indruk in België: 'Dit is teamwork, hij is de Driver of the Weekend'
- 1 uur geleden
Onderbroek van Verstappen hielp nét niet: Gounon en Juncadella tweede op Misano
- 1 uur geleden
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: Leclerc verliest zege GP België aan Antonelli, maar wint publieksprijs
- 3 uur geleden
- 6
Permane verklaart Red Bull-leegloop: 'Daarom willen ze door naar andere teams'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 5 juli