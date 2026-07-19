Terwijl Max Verstappen bezig is met de F1 Grand Prix van België, komt zijn team Verstappen Racing uit in de GT World Challenge Europe powered by AWS op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Op het Italiaanse circuit worden twee Sprint Cup-races gehouden. Waar de Mercedes-AMG GT3 van Verstappen direct werd uitgeschakeld in Race 1, hebben ze de pole position verdiend voor Race 2.

Valentino Rossi ving de wedstrijd van zaterdagavond aan vanaf pole met de nummer-46-BMW van Team WRT, maar er was op het rechte stuk meteen contact met Andrea Frassineti in de nummer-66-Audi van Tresor Attempto Racing naast hem en Ricardo Feller in de nummer-80-Porsche van Lionspeed GP achter hem. Frassineti kwam er als slechtst vanaf en ging in de rondte. Dani Juncadella kon hem niet ontwijken en werd hard in de zijkant geraakt door de Audi. De schade aan de Verstappen-Mercedes-AMG was groot en dus moesten ze nog vóór de eerste bocht opgeven.

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Van der Linde en Weerts profiteren van de chaos

Charles Weerts pakte vanaf P4 meteen de leiding en zou Race 1 in Rimini op zijn naam schrijven samen met Kelvin van der Linde in de nummer-32-BMW van Team WRT. Bastian Buus en Feller kwamen na de startcrash terug naar voren en verdienden de tweede plaats voor de nummer-48-Mercedes-AMG van Winward Racing, bestuurd door Lucas Auer en Maro Engel. Rossi was samen met Max Hesse teruggevallen door de startcrash en een tijdstraf van tien seconden voor het zich niet juist positioneren voor de start. Ze finishten als zesde.

A wild start at Misano – Contact between multiple cars! 🤯



📺 https://t.co/QENOoYVyGF#GTWorld pic.twitter.com/nUduoTbuUx — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 18, 2026

Verstappen Racing-crew tot in de late uurtjes aan het sleutelen

Eerder vandaag werd de kwalificatie gehouden voor de tweede GT World Challenge Europe Sprint Cup-race op Misano, die om 14:30 uur van start gaat. Jules Gounon, die voor Chris Lulham invalt als Juncadella's teamgenoot, sleepte de pole position binnen. Met een tijd van 1:32.017 versloeg hij nipt Van der Linde, de nummer-007-Comtoyou-Aston Martin van Kobe Pauwels, Hesse, en de nummer-50-AF Corse-Ferrari van Charles' broertje Arthur Leclerc.

© SRO/JEP

"Ik ben opgelucht voor onze jongens en meiden. Ze zijn tot drie uur 's nachts bezig geweest na wat er bij de start was gebeurd", vertelde Gounon na zijn poleronde. "Het is nooit fijn om te zien dat de monteurs aan het worstelen zijn om de auto zo laat nog te repareren." De Andorraan had een onderbroek van Max Verstappen aangetrokken voor de kwalificatie. "Ik wist dat ik op die manier wat extra snelheid zou hebben in de kwalificatie. Ik ben heel blij voor het team, voor Verstappen Racing. We stoppen heel veel energie in het project. En ik hoop dat Chris snel herstelt."

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