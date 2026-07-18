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Credit for photo: SRO/JEP

Lulham moet om medische redenen GT3-races overslaan, Verstappen kondigt invaller aan

Credit for photo: SRO/JEP — Foto: © SRO/JEP

Lulham moet om medische redenen GT3-races overslaan, Verstappen kondigt invaller aan

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Waar Max Verstappen dit weekend in actie komt tijdens de F1 Grand Prix van België, zien we zijn eigen team op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Verstappen Racing neemt namelijk deel aan de GT World Challenge Europe powered by AWS en het circuit in Rimini speelt gastheer van de tweede Sprint Cup-ronde. Chris Lulham zal echter niet mee kunnen doen.

Het is tot dusver een pittig seizoen voor de eigen formatie van de viervoudig wereldkampioen. Dani Juncadella en Lulham rijden het gehele jaar in de Mercedes-AMG GT3, vijf raceweekenden in de Endurance Cup en vijf raceweekenden in de Sprint Cup, en worden door Jules Gounon vergezeld in het eerstgenoemde kampioenschap. Het drietal scoorde twee puntjes met P9 in de seizoensopener op Paul Ricard. Juncadella en Lulham werden twaalfde en tweede in de sprintraces op Brands Hatch. In Race 2 hadden ze de overwinning verloren na een straf. In de langere races op Monza en in de CrowdStrike 24 Hours of Spa viel de Verstappen-AMG uit.

Lulham langs de zijlijn

Op zaterdagavond en zondagmiddag worden twee races van ieder een uur verreden op de Italiaanse baan van Misano. De Mercedes-AMG van Verstappen Racing is één van maar liefst 43 auto's in het GT3-veld. Waar Lulham normaal gesproken de auto zou delen met Juncadella, stapt Endurance Cup-regulier Gounon juist in naast de Spanjaard.

© SRO/JEP
© SRO/JEP

Lulham blijft vanwege medische redenen langs de zijlijn staan. "Ik heb mijn blindedarm moeten laten verwijderen, dus ik kan dit weekend niet racen. Ik wens Jules Gounon, die voor mij invalt, veel succes!", zo liet de jonge Brit weten. Hij had een week geleden op het Goodwood Festival of Speed achter het stuur van de GT3-bolide moeten kruipen, maar ook toen was hij er niet bij.

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