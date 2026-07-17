Woedende Verstappen scheldt Red Bull de huid vol in België: "Ongelofelijk, echt onacceptabel"
Woedende Verstappen scheldt Red Bull de huid vol in België: "Ongelofelijk, echt onacceptabel"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen sloot de eerste vrije training in België als snelste af, maar de tweede oefensessie gaat minder voortvarend van start. En de viervoudig wereldkampioen schroomt het niet om dat zijn team te laten weten.
De Red Bull Racing-coureur sloot de eerste vrije training af met de snelste tijd, gevolgd door teammaat Isack Hadjar. In de eerste twintig minuten van de tweede oefensessie gaat het echter stroef voor de viervoudig wereldkampioen. Verstappen ging wijd en moest door het grind, waarna de sessie een paar minuten met een rode vlag werd stilgelegd. Dit gaf marshalls de kans om de baan op te schonen. Verstappen was ondertussen woedend over de boordradio: "Kom op! Deze fucking versnellingen", klonk het. "Ongelofelijk, waarom zijn ze zo kut? Dit is echt onacceptabel."
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