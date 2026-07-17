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Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026, Red Bull

Longrun VT1 ziet er voor Verstappen positief uit: Nederlander rijdt competitieve tijden

Max Verstappen, generic, Belgian GP, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO
1 reactie

Longrun VT1 ziet er voor Verstappen positief uit: Nederlander rijdt competitieve tijden

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Max Verstappen wist verrassend genoeg de eerste vrije training in België af te sluiten als snelste. Hoewel er nog twee oefensessies te gaan zijn, wijzen de longruns uit dat Red Bull helemaal niet zo ver achter Ferrari en Mercedes ligt.

Red Bull kon in Silverstone geen potten breken en tot overmaat van ramp moest Verstappen vroegtijdig de race staken, nadat hij in de slotfase was uitgevallen. Isack Hadjar wist overigens de vijfde plek over de streep te trekken en had daarmee wel een goed resultaat. In Spa heeft Red Bull ervoor gekozen om beide mannen te voorzien van een nieuwe power unit en mogelijk dat dat er mede voor heeft gezorgd dat de tijden competitief ogen.

Verstappen kan tijden Antonelli matchen

Kimi Antonelli en Verstappen waren de enige twee coureurs uit de top vier teams die langere tijd op de mediumbanden een longrun hebben gereden. Antonelli zette de volgende tijden neer: 1:52.508, 1:52.442, 1:52.215, 1:51.978, 1:52.087, 1:52.075, 1:52.554 en 1:52.640 en reed daarmee gemiddeld een 1:52.313. Verstappen was in de openingsfase van zijn stint sneller, maar moest daarna tijd toegeven: 1:51.564, 1:51.694, 1:51.776, 1:51.735, 1:52.673, 1:52.826, 1:52.830, 1:53.183, 1:52.987. De gemiddelde rondetijd was 1:52.363. Leclerc reed een gemiddelde tijd van 1:52.321, maar op aanzienlijk minder rondjes, en Lewis Hamilton heeft slechts een representatieve stint gereden op de softbanden. Piastri was op de medium een klap sneller dan Verstappen en gemiddeld een 1:50.665, maar had ook maar vijf ronden gereden. Hadjar heeft gemiddeld een 1:52.438 gereden, maar deed dat op de rode banden.

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