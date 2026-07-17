Met hoe weinig tijd er nog was in de slotfase van de sessie, zijn er geen verdere verbeteringen. Andrea Kimi Antonelli eindigt VT2 op Spa-Francorchamps als snelste voor Lando Norris en Max Verstappen. Alle 21 overgebleven coureurs kwamen naar buiten en krijgen nog de mogelijkheid om een proefstart te doen.

Zo dadelijk is er nog de vrije training voor de Porsche Supercup, maar voor de Formule 1 zit de vrijdag van de Grand Prix van België erop. Morgen zijn we er vanaf VT3 weer bij vanaf 12:30 uur. Tot dan!