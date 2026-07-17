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Verstappen during FP1 at Spa-Francorchamps

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP België: Antonelli snelste in slotfase sessie, Gasly crasht

Verstappen during FP1 at Spa-Francorchamps — Foto: © Red Bull Content Pool

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP België: Antonelli snelste in slotfase sessie, Gasly crasht

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 17:00 uur klaar voor de tweede vrije training op het Circuit de Spa-Francorchamps. De F1 Grand Prix van België is de tiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 59e keer geracet op het bekende circuit in de Ardennen. De temperatuur ligt rond de 23°C, en de zon en lichte regenbuitjes wisselen elkaar af. Weet Max Verstappen, de snelste man van de eerste vrije training, vast te houden aan de beste tijd? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van België

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16m geleden

18:02

Geen verdere verbeteringen

Met hoe weinig tijd er nog was in de slotfase van de sessie, zijn er geen verdere verbeteringen. Andrea Kimi Antonelli eindigt VT2 op Spa-Francorchamps als snelste voor Lando Norris en Max Verstappen. Alle 21 overgebleven coureurs kwamen naar buiten en krijgen nog de mogelijkheid om een proefstart te doen.

Zo dadelijk is er nog de vrije training voor de Porsche Supercup, maar voor de Formule 1 zit de vrijdag van de Grand Prix van België erop. Morgen zijn we er vanaf VT3 weer bij vanaf 12:30 uur. Tot dan!

22m geleden

17:57

Nog twee minuten te gaan

Het licht gaat nog eventjes op groen met nog twee minuten te gaan. Dit is de huidige stand:

  1. Antonelli - 1:45.944
  2. Norris - +0.190
  3. Verstappen - +0.472
  4. Hamilton - +0.747
  5. Hadjar - +0.770
  6. Piastri
  7. Colapinto
  8. Russell
  9. Lindblad
  10. Lawson
  11. Leclerc
  12. Bearman
  13. Bortoleto
  14. Ocon
  15. Albon
  16. Sainz
  17. Hülkenberg
  18. Gasly
  19. Bottas
  20. Pérez
  21. Stroll
  22. Alonso

24m geleden

17:55

Herhaling van de klapper

Pierre Gasly verloor de achterkant bij de exit van de Pif-Paf en schoof rechtsaf de muur in.

32m geleden

17:47

Rode vlag voor Gasly

Pierre Gasly spint bij het uitkomen van de Pif-Paf en beschadigt de achterkant van zijn Alpine in de bandenmuur. Terwijl Alpine-teamgenoot Franco Colapinto zevende ligt, zal Gasly blijven steken op P18. De rode vlaggen hangen uit met nog 14 minuten te gaan.

34m geleden

17:45

Russell worstelt

George Russell staat nog altijd achtste op 1.285 seconden afstand van Andrea Kimi Antonelli's beste tijd. Hij laat via de boardradio weten dat zijn banden te koud waren tijdens zijn eigen snelste ronde, maar niet "1.2 seconden koud".

39m geleden

17:40

Track limits op Raidillon

Track limits zijn één van de onderwerpen van gesprek vandaag. Ga je met meer dan twee wielen over de witte lijnen, wordt je rondetijd meteen verwijderd. Dit hebben we in de laatste tien minuten gezien bij onder andere Carlos Sainz, Alexander Albon, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Het gebeurt het vaakst bovenop Raidillon, maar ook bij Blanchimont wordt er goed opgelet of de coureurs binnen de lijntjes kleuren.

1u geleden

17:32

Stand halverwege Vrije Training 2

  1. Antonelli - 1:45.944
  2. Norris - +0.190
  3. Verstappen - +0.472
  4. Hadjar - +0.770
  5. Hamilton - +1.117
  6. Colapinto
  7. Russell
  8. Lindblad
  9. Leclerc
  10. Piastri
  11. Bearman
  12. Lawson
  13. Ocon
  14. Albon
  15. Sainz
  16. Bortoleto
  17. Gasly
  18. Bottas
  19. Hülkenberg
  20. Pérez
  21. Stroll
  22. Alonso

1u geleden

17:31

Norris maakt indruk

Lando Norris is het snelst van iedereen in de tweede sector. De McLaren-coureur klokt de tweede tijd met een 1:46.134, nog geen twee tienden achter Andrea Kimi Antonelli.

1u geleden

17:26

Ferrari's komen naar voren

Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn naar buiten gestuurd op de softs. Hamilton klokt de derde tijd met een 1:46.691 en Leclerc komt op de vijfde stek terecht, meer dan een seconde achter Andrea Kimi Antonelli.

1u geleden

17:25

Piastri eindelijk in actie

McLaren heeft de hydraulische problemen bij Oscar Piastri kunnen oplossen. Hij is bezig met zijn run op de mediumband en ligt momenteel achtste op bijna twee seconden afstand van Andrea Kimi Antonelli.

1u geleden

17:24

Antonelli breidt het gat uit

Max Verstappen en Isack Hadjar maken er eventjes een één-twee van voor Red Bull dankzij de zachte compound, maar Andrea Kimi Antonelli zet een 1:45.944 neer en gaat een halve seconde onder Verstappen door. De jonge Italiaan staat weer bovenaan de tijdenlijst.

1u geleden

17:19

Sessie hervat

De tweede vrije training is hervat met nog 42 minuten te gaan. Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar en Max Verstappen komen naar buiten op de softs.

1u geleden

17:17

Verstappen klaagt

Het is niet een officieel Formule 1-weekend, voordat Max Verstappen heeft geklaagd over de versnellingsbak. En ook nu tijdens VT2 in België horen we hem er weer woest over zijn op de boardradio. "Mijn God, deze f***ing versnellingen! Ongelooflijk, man. Waarom zijn ze zo sh*t? Dit is onacceptabel. Mijn God...", klinkt het.

1u geleden

17:13

Rode vlag voor grind op de baan

Een aantal auto's zijn nét over de kerb gegaan door Stavelot. Er ligt een boel grind op de baan en dus besluit wedstrijdleider Rui Marques om de sessie stil te leggen met de rode vlag.

1u geleden

17:09

Antonelli opent de sessie als snelst

Andrea Kimi Antonelli zet de beste tijd van de eerste runs neer. De Mercedes-coureur gaat Spa-Francorchamps rond in een 1:46.911. Isack Hadjar en Max Verstappen zijn maar een paar honderdsten van hem verwijderd, terwijl het gat naar Charles Leclerc bijna zeven tienden is.

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