Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van Verstappen
Red Bull wisselt niet alleen power unit Hadjar, maar ook die van VerstappenMaak ons je Google-favoriet
Het hing al even in de lucht, maar de FIA heeft bevestigd dat Isack Hadjar definitief een gridstraf krijgt voor aankomende zondag. Ook Max Verstappen heeft een nieuwe power unit van Red Bull gekregen, maar de Nederlander hoeft zich geen zorgen te maken over een straf voor de race.
Verstappen wilde in Silverstone eigenlijk al gebruikmaken van een nieuwe power unit, maar dat liet het team niet toe. De oorzaak daarvan is niet gevonden, zo meldt Erik Van Haren, en daarom is alsnog besloten om in Spa-Francorchamps voor een nieuwe krachtbron te gaan.
Nieuwe onderdelen
Uit de administratie van de FIA blijkt dat Oscar Piastri, Lando Norris, Kimi Antonelli, Verstappen en Hadjar allemaal worden voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor. Voor Hadjar is het echter zijn vijfde exemplaar, daar waar er vier zijn toegestaan. Piastri, Norris, Verstappen en Hadjar hebben daarnaast ook allemaal een nieuwe turbocharger laten monteren en ook hier gaat het bij Hadjar om het vijfde exemplaar, daar waar er vier zijn toegestaan. Hetzelfde geldt voor de uitlaat.
Stroll en Norris krijgen ook gridstraf
Daarnaast hebben Antonelli, Stroll en Gasly ervoor gekozen om een nieuwe MGU-K in te zetten. Alleen voor Stroll is dit het vierde exemplaar en dus krijgt ook hij straf. Ook bij Norris was al bekend dat hij gridstraffen krijgt. De Engelsman heeft namelijk een nieuwe versie van de Mercedes-power unit in zijn MCL40 laten monteren.
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