Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentieMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft Esteban Ocon op het matje geroepen om zich te melden bij de stewards. De Fransman was donderdag te laat aanwezig bij de persconferentie en mag zich bij de autosportbond gaan verklaren.
Ocon kent momenteel een lastig seizoen in de koningsklasse. Zo heeft de Fransman momenteel drie punten achter zijn naam staan en bezet hij P17, terwijl teamgenoot Oliver Bearman op P12 staat met 18 verzamelde punten. De afgelopen maanden waren er geruchten over een mogelijke vervanging van de enkelvoudig racewinnaar bij Haas, maar voorlopig zit Ocon nog altijd achter het stuur van de Amerikaanse wagen.
Ocon te laat op de persconferentie
Ocon was donderdag een van de zes coureurs die zich mocht melden bij de officiële FIA-persconferentie voor de Grand Prix van België. De Fransman was echter niet op tijd aanwezig toen de sessie begon, zo meldt de FIA. Daardoor heeft hij mogelijk Artikel B10.1.1.a van de FIA F1-reglementen overtreden. Daarin wordt een coureur verplicht om zich op tijd te melden bij officiële FIA-persconferenties.
Eerdere gevallen leverden boete op
De FIA zal hoogstwaarschijnlijk een boete uitdelen aan Ocon. Eerder dit seizoen waren Lando Norris en Charles Leclerc namelijk ook te laat aanwezig bij de persconferentie tijdens het weekend in Monte Carlo. Beide mannen kregen hiervoor een voorwaardelijke boete van 5.000 euro, die alleen wordt geïnd wanneer zij opnieuw een overtreding van deze aard begaan.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen kortaf over transferperikelen, 'Red Bull wil FIA-verbod afdwingen' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
McLaren bevestigt gridstraf voor GP België: 'Kiezen er bewust voor om het hier te doen'
- Gisteren 12:56
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
Net binnen
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 18 minuten geleden
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie
- 49 minuten geleden
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
- 1 uur geleden
- 2
Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel
- 1 uur geleden
- 3
'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'
- 2 uur geleden
Marko over toekomst Verstappen: 'Ook na 2028 is hij nog in de Formule 1 te bewonderen'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli