De FIA heeft Esteban Ocon op het matje geroepen om zich te melden bij de stewards. De Fransman was donderdag te laat aanwezig bij de persconferentie en mag zich bij de autosportbond gaan verklaren.

Ocon kent momenteel een lastig seizoen in de koningsklasse. Zo heeft de Fransman momenteel drie punten achter zijn naam staan en bezet hij P17, terwijl teamgenoot Oliver Bearman op P12 staat met 18 verzamelde punten. De afgelopen maanden waren er geruchten over een mogelijke vervanging van de enkelvoudig racewinnaar bij Haas, maar voorlopig zit Ocon nog altijd achter het stuur van de Amerikaanse wagen.

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Ocon te laat op de persconferentie

Ocon was donderdag een van de zes coureurs die zich mocht melden bij de officiële FIA-persconferentie voor de Grand Prix van België. De Fransman was echter niet op tijd aanwezig toen de sessie begon, zo meldt de FIA. Daardoor heeft hij mogelijk Artikel B10.1.1.a van de FIA F1-reglementen overtreden. Daarin wordt een coureur verplicht om zich op tijd te melden bij officiële FIA-persconferenties.

Eerdere gevallen leverden boete op

De FIA zal hoogstwaarschijnlijk een boete uitdelen aan Ocon. Eerder dit seizoen waren Lando Norris en Charles Leclerc namelijk ook te laat aanwezig bij de persconferentie tijdens het weekend in Monte Carlo. Beide mannen kregen hiervoor een voorwaardelijke boete van 5.000 euro, die alleen wordt geïnd wanneer zij opnieuw een overtreding van deze aard begaan.

Ocon mag zich in België melden bij de FIA?? pic.twitter.com/DomDvsw8iP — GPFans NL (@GPFansNL) July 17, 2026

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