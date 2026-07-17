'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'
'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'Maak ons je Google-favoriet
Volgens het Franse Canal+ F1 heeft Red Bull Racing de knoop doorgehakt bij Isack Hadjar en kiest het team voor een motorwissel. Daardoor zal de teamgenoot van Max Verstappen de Grand Prix van België op zondag vanaf de laatste positie moeten aanvangen.
Hadjar rijdt in 2026 zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing en bezet de achtste plaats in het kampioenschap, één plekje achter teamgenoot Verstappen, die tot nu toe 24 punten meer heeft weten te verzamelen. De Fransman lijkt het voorlopig dan ook beter te doen dan Liam Lawson en Yuki Tsunoda, die vorig jaar de kans kregen naast de Nederlander. Toch klagen beide coureurs momenteel over de bestuurbaarheid van de RB22, die dit seizoen vaak te wensen overlaat.
Gridstraf aanstaande voor Hadjar
Hoewel de FIA het nog niet heeft bevestigd, meldt het Franse medium dat Red Bull Racing er in België voor kiest om Hadjar te voorzien van nieuwe motoronderdelen, namelijk een nieuwe Energy Store en een nieuwe Control Electronics-unit. Van beide onderdelen zijn per seizoen maximaal drie exemplaren toegestaan. De Fransman krijgt in België zijn vierde exemplaar van beide onderdelen, waardoor de FIA hem voor zondag een gridstraf zal opleggen.
Verstappen heeft nog marge
Bij Verstappen staat het er iets rooskleuriger voor. Hoewel de Nederlander in Silverstone aangaf dat hij daar graag een nieuwe power unit had gekregen, maar die uiteindelijk niet kreeg van Red Bull Racing, heeft hij wel iets meer marge. Zo heeft de viervoudig wereldkampioen van alle onderdelen pas het tweede exemplaar in gebruik.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 18 minuten geleden
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie
- 49 minuten geleden
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
- 1 uur geleden
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
Bearman gaat in op Red Bull-geruchten voordat PR-persoon vragen afkapt: "Vleiend"
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
Net binnen
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 18 minuten geleden
Ocon op het matje geroepen door de FIA: Haas-coureur kwam te laat bij persconferentie
- 49 minuten geleden
Dit heeft de mediadag in België ons geleerd over de Formule 1-toekomst van Verstappen
- 1 uur geleden
- 2
Montoya snapt niets van besluit Red Bull na problemen met Macarena-vleugel
- 1 uur geleden
- 3
'Red Bull kiest voor motorwissel Hadjar: gridstraf aanstaande'
- 2 uur geleden
Marko over toekomst Verstappen: 'Ook na 2028 is hij nog in de Formule 1 te bewonderen'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli