Volgens het Franse Canal+ F1 heeft Red Bull Racing de knoop doorgehakt bij Isack Hadjar en kiest het team voor een motorwissel. Daardoor zal de teamgenoot van Max Verstappen de Grand Prix van België op zondag vanaf de laatste positie moeten aanvangen.

Hadjar rijdt in 2026 zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing en bezet de achtste plaats in het kampioenschap, één plekje achter teamgenoot Verstappen, die tot nu toe 24 punten meer heeft weten te verzamelen. De Fransman lijkt het voorlopig dan ook beter te doen dan Liam Lawson en Yuki Tsunoda, die vorig jaar de kans kregen naast de Nederlander. Toch klagen beide coureurs momenteel over de bestuurbaarheid van de RB22, die dit seizoen vaak te wensen overlaat.

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Gridstraf aanstaande voor Hadjar

Hoewel de FIA het nog niet heeft bevestigd, meldt het Franse medium dat Red Bull Racing er in België voor kiest om Hadjar te voorzien van nieuwe motoronderdelen, namelijk een nieuwe Energy Store en een nieuwe Control Electronics-unit. Van beide onderdelen zijn per seizoen maximaal drie exemplaren toegestaan. De Fransman krijgt in België zijn vierde exemplaar van beide onderdelen, waardoor de FIA hem voor zondag een gridstraf zal opleggen.

Verstappen heeft nog marge

Bij Verstappen staat het er iets rooskleuriger voor. Hoewel de Nederlander in Silverstone aangaf dat hij daar graag een nieuwe power unit had gekregen, maar die uiteindelijk niet kreeg van Red Bull Racing, heeft hij wel iets meer marge. Zo heeft de viervoudig wereldkampioen van alle onderdelen pas het tweede exemplaar in gebruik.

Un changement moteur pour Isack Hadjar et une place en fond de grille annoncée pour dimanche, l’occasion pour lui de « bien s’amuser » en piste ?️#BelgiumGP #F1 pic.twitter.com/TvCOYNoUvI — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 16, 2026

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