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Oscar Piastri and Max Verstappen

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

Oscar Piastri and Max Verstappen — Foto: © IMAGO x GPFANS

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Oscar Piastri denkt niet dat de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren reden tot zorg zijn. De Australiër stelt dat hij zich uitsluitend richt op zijn eigen taken en de speculaties rondom de Red Bull Racing-coureur negeert.

De paddock gonst de afgelopen weken van de verhalen over de toekomst van Verstappen. Omdat de Limburger na een uitvalbeurt op Silverstone is blijven steken op de zevende plaats in de tussenstand, is het mathematisch onmogelijk geworden om voor de zomerstop nog in de top twee te eindigen. Hij lag in de Britse Grand Prix op podiumkoers, totdat een haperende achtervleugel op zijn Red Bull RB22 resulteerde in een spin de grindbak in. Verstappen zou nu een prestatieclausule in zijn tot eind 2028 lopende contract kunnen activeren, wat de weg vrijmaakt voor een eventuele transfer. Hoewel Mercedes lange tijd de gedoodverfde bestemming leek, wordt McLaren inmiddels genoemd als een serieuze optie.

Piastri wenst anderen veel plezier met de geruchten

Piastri, die zelf vorig jaar maart een contractverlenging tekende die hem tot minstens eind 2028 aan de renstal uit Woking verbindt, maakt zich geen zorgen over zijn eigen stoeltje. "Voor mij is het focussen op mijn eigen werk het belangrijkste", vertelt de 25-jarige uit Melbourne bij de BBC-podcast Chequered Flag. "Ik weet dat ik hier nog een tijdje blijf. Ik weet dat het team blij met me is. Ik ben gelukkig bij het team en de relatie is goed", benadrukt Piastri.

De leiding van de Britse formatie probeerde de speculaties eerder deze maand al de kop in te drukken. Tijdens het raceweekend op Silverstone ontkende McLaren-CEO Zak Brown stellig dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met het kamp-Verstappen. Ook Mark Webber, de manager van Piastri, verwees verhalen over een mogelijk vertrek van zijn pupil onlangs nog naar het rijk der fabelen.

Voor Piastri zelf verandert er dan ook niets aan zijn voorbereiding op de komende raceweekenden. "Voor mij is dat gewoon ruis en niet iets waar ik me mee bezig hoef te houden", vervolgt hij zijn verhaal in de podcast. "Ik probeer gefocust te blijven op zo goed mogelijk presteren. Dat is voor mij het belangrijkste, en ik laat de anderen wel hun plezier hebben en het praten doen", besluit de teamgenoot van regerend wereldkampioen Lando Norris.

Denk jij dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing uitdient?

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