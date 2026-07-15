McLaren krijgt komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van België eindelijk de beschikking over de nieuwste specificatie van de Mercedes-krachtbron. De Britse renstal stelde de motorwissel de voorbije raceweekenden uit om de levensduur van de huidige krachtbronnen optimaal te benutten, maar grijpt op het Circuit de Spa-Francorchamps alsnog in.

De motorische update, die voornamelijk is gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid, maakte twee raceweekenden geleden in Oostenrijk al zijn debuut bij het fabrieksteam van Mercedes. Daar kregen WK-leider Andrea Kimi Antonelli en teamgenoot George Russell de nieuwe specificatie in hun bolides gemonteerd. Klantenteams Alpine en Williams volgden een week later op Silverstone. Dat de regerend constructeurskampioen langer moest wachten, had te maken met eerdere technische tegenslagen. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri kampte in maart met batterijproblemen waardoor zij niet konden starten in China, waarna ook in Monaco de onbetrouwbaarheid opspeelde. Hierdoor moest het team uit Woking de resterende kilometers op de bestaande motoren zorgvuldig uitsmeren.

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Nieuwe achtervleugel voor de MCL40

Naast de verse krachtbronnen neemt McLaren ook een nieuwe achtervleugel mee naar de Ardennen, die vrijdag tijdens de vrije trainingen uitgebreid getest en geëvalueerd zal worden op de MCL40. Eerder dit jaar nam het team nog een zogeheten Macarena-vleugel mee naar de Red Bull Ring, maar plannen om die daadwerkelijk op het circuit te gebruiken werden destijds geschrapt. De nieuwe achtervleugel is wel een verbetering, maar nog steeds van het 'normale' type. Neil Houldey kijkt uit naar de data die de nieuwe onderdelen in België gaan opleveren: "We hebben uitgebreid simulatiewerk gebruikt om vooruit te lopen op wat een zeer veeleisend weekend zal worden voor het energiemanagement." De technisch directeur van engineering benadrukt dat het nieuwe onderdeel al langer op de planning stond: "We komen aan op Spa met een nieuwe achtervleugel, een upgrade die we al in de pijplijn hadden als onderdeel van het ontwikkelingstraject van de auto."

Geen grote sprong in competitiviteit verwacht

Ondanks de introductie van zowel de nieuwe Mercedes-motor als de aangepaste achtervleugel, tempert Houldey de verwachtingen voor de race van aanstaande zondag. "We hebben er vertrouwen in dat deze update een beetje prestatie aan onze auto zal toevoegen, maar we zijn ons er volledig van bewust dat na een lastige Britse Grand Prix, voornamelijk qua pure prestaties, ook dit weekend niet zo makkelijk zal zijn, dus we verwachten geen grote verandering qua competitiviteit." De renstal, die momenteel de derde plaats bezet in het constructeurskampioenschap, heeft inmiddels toegegeven dat het afstapt van eerdere conceptkeuzes. Voor de daaropvolgende Grand Prix van Hongarije staat er dan ook een aanzienlijk groter updatepakket op de planning.

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