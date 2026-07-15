Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België
Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van BelgiëMaak ons je Google-favoriet
De F1 Grand Prix van België staat aankomend weekend op het programma. Het evenement op het Circuit de Spa-Francorchamps begint op de donderdag met de mediadag. Onder andere Max Verstappen en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli moeten zich melden bij de persconferentie.
De Belgische Grote Prijs wordt al sinds 1925 verreden en heeft sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950 vaak op de kalender gestaan. De meeste races zijn verreden op Spa-Francorchamps, maar de koningsklasse van de autosport heeft ook Zolder en Nivelles-Baulers bezocht. Michael Schumacher heeft er het vaakst gewonnen met zes zeges, één meer dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri kwam vorig jaar als eerste over de streep. De laatste overwinning van Max Verstappen op Spa-Francorchamps kwam in 2023.
Persconferentieschema in de Ardennen
Verstappen is één van de coureurs die zich moet melden voor de persconferentie. Daar zal hij uiteraard ondervraagd worden over de problemen bij Red Bull en geruchten rondom gesprekken met McLaren. Hij komt samen met Alexander Albon en Esteban Ocon om 14:30 uur aan de beurt. Daarna krijgen we van Antonelli, Liam Lawson en Charles Leclerc te horen om 15:00 uur. De rest van de coureurs zullen hun zegje moeten doen in de mediapen. Op de vrijdag, tussen de twee vrije trainingen, zullen Graeme Lowdon van Cadillac, Allan McNish van Audi en Alan Permane van Racing Bulls op de bekende bank plaatsnemen.
|Donderdag 16 juli
|14:30 uur
|Alexander Albon
|Williams
|Esteban Ocon
|Haas
|Max Verstappen
|Red Bull
|Donderdag 16 juli
|15:00 uur
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Vrijdag 17 juli
|15:30 uur
|Graeme Lowdon
|Cadillac
|Allan McNish
|Audi
|Alan Permane
|Racing Bulls
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'
- 59 minuten geleden
McLaren onthult nieuwe troeven voor België: "Maar het wordt niet makkelijk dit weekend"
- 1 uur geleden
Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'
- Gisteren 20:48
- 15
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'
'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Net binnen
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
- 8 minuten geleden
Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'
- 59 minuten geleden
McLaren onthult nieuwe troeven voor België: "Maar het wordt niet makkelijk dit weekend"
- 1 uur geleden
Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België
- 2 uur geleden
Brown wakkert opnieuw speculaties aan over Verstappen-transfer naar McLaren
- 3 uur geleden
- 3
Montoya begrijpt frustratie Verstappen bij Red Bull: 'Hij krijgt nu een realitycheck'
- Vandaag 12:07
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni