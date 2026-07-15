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verstappen, antonelli, monaco

Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België

verstappen, antonelli, monaco — Foto: © IMAGO

Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De F1 Grand Prix van België staat aankomend weekend op het programma. Het evenement op het Circuit de Spa-Francorchamps begint op de donderdag met de mediadag. Onder andere Max Verstappen en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli moeten zich melden bij de persconferentie.

De Belgische Grote Prijs wordt al sinds 1925 verreden en heeft sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950 vaak op de kalender gestaan. De meeste races zijn verreden op Spa-Francorchamps, maar de koningsklasse van de autosport heeft ook Zolder en Nivelles-Baulers bezocht. Michael Schumacher heeft er het vaakst gewonnen met zes zeges, één meer dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri kwam vorig jaar als eerste over de streep. De laatste overwinning van Max Verstappen op Spa-Francorchamps kwam in 2023.

Persconferentieschema in de Ardennen

Verstappen is één van de coureurs die zich moet melden voor de persconferentie. Daar zal hij uiteraard ondervraagd worden over de problemen bij Red Bull en geruchten rondom gesprekken met McLaren. Hij komt samen met Alexander Albon en Esteban Ocon om 14:30 uur aan de beurt. Daarna krijgen we van Antonelli, Liam Lawson en Charles Leclerc te horen om 15:00 uur. De rest van de coureurs zullen hun zegje moeten doen in de mediapen. Op de vrijdag, tussen de twee vrije trainingen, zullen Graeme Lowdon van Cadillac, Allan McNish van Audi en Alan Permane van Racing Bulls op de bekende bank plaatsnemen.

Donderdag 16 juli14:30 uur
Alexander AlbonWilliams
Esteban OconHaas
Max VerstappenRed Bull
Donderdag 16 juli15:00 uur
Andrea Kimi AntonelliMercedes
Liam LawsonRacing Bulls
Charles LeclercFerrari
Vrijdag 17 juli15:30 uur
Graeme LowdonCadillac
Allan McNishAudi
Alan PermaneRacing Bulls

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