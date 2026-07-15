De F1 Grand Prix van België staat aankomend weekend op het programma. Het evenement op het Circuit de Spa-Francorchamps begint op de donderdag met de mediadag. Onder andere Max Verstappen en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli moeten zich melden bij de persconferentie.

De Belgische Grote Prijs wordt al sinds 1925 verreden en heeft sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950 vaak op de kalender gestaan. De meeste races zijn verreden op Spa-Francorchamps, maar de koningsklasse van de autosport heeft ook Zolder en Nivelles-Baulers bezocht. Michael Schumacher heeft er het vaakst gewonnen met zes zeges, één meer dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri kwam vorig jaar als eerste over de streep. De laatste overwinning van Max Verstappen op Spa-Francorchamps kwam in 2023.

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Persconferentieschema in de Ardennen

Verstappen is één van de coureurs die zich moet melden voor de persconferentie. Daar zal hij uiteraard ondervraagd worden over de problemen bij Red Bull en geruchten rondom gesprekken met McLaren. Hij komt samen met Alexander Albon en Esteban Ocon om 14:30 uur aan de beurt. Daarna krijgen we van Antonelli, Liam Lawson en Charles Leclerc te horen om 15:00 uur. De rest van de coureurs zullen hun zegje moeten doen in de mediapen. Op de vrijdag, tussen de twee vrije trainingen, zullen Graeme Lowdon van Cadillac, Allan McNish van Audi en Alan Permane van Racing Bulls op de bekende bank plaatsnemen.

Donderdag 16 juli 14:30 uur Alexander Albon Williams Esteban Ocon Haas Max Verstappen Red Bull

Donderdag 16 juli 15:00 uur Andrea Kimi Antonelli Mercedes Liam Lawson Racing Bulls Charles Leclerc Ferrari

Vrijdag 17 juli 15:30 uur Graeme Lowdon Cadillac Allan McNish Audi Alan Permane Racing Bulls

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