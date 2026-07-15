'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'

Oliver Bearman zou volgens Sky Sports op de radar van Red Bull Racing staan als mogelijke vervanger van Max Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten te vertrekken. Presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher bespreken de potentiële transfer in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Het is een publiek geheim dat de verhoudingen op scherp staan tussen Verstappen en Red Bull Racing. Terwijl de Formule 1 afstevent op de zomerstop, staat de viervoudig wereldkampioen op een teleurstellende zevende plaats in het algemeen klassement. Of de Nederlander volgend jaar nog voor Red Bull Racing rijdt, is daarom onzeker. Alhoewel Red Bull Racing diep wil gaan om Verstappen te behouden, zijn er naar verluidt bij het management van de ploeg voor het eerst ook irritaties richting de Nederlander. Zo zou Verstappen een afkoopsom van acht miljoen euro voor zijn ontsnappingsclausule hebben geweigerd en liet hij zich zeer kritisch uit over Red Bull Racing, nadat hij in Silverstone tijdens de race vanaf P3 opnieuw hard crashte door een probleem met de achtervleugel.

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Red Bull ziet in Bearman mogelijke vervanger van Verstappen

Volgens Sky Sports zou Red Bull Racing daarom op de achtergrond de opties in kaart aan het brengen zijn. En David Croft meent te weten dat een verrassende naam kans maakt: "Red Bull Racing houdt Ollie Bearman nauwlettend in de gaten", vertelt hij op de Britse televisie over de 21-jarige Haas-coureur en Ferrari-junior. "Als Ollie geen zitje bij Ferrari kan krijgen, zou dit een goede optie voor zowel Red Bull Racing als Bearman zijn. Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, is immers degene die Bearman [in zijn tijd bij Ferrari] naar de Ferrari Academy haalde."

'Bearman niet de juiste man voor Red Bull Racing'

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken Kissing en Bolscher de mogelijke transfer: "Qua talent snap ik het", aldus Bolscher. "Bearman is een hele goede coureur. Qua spraakmaker voor Red Bull vind ik het een beetje een veilige keuze, want het is niet iemand zoals Max die heel erg uitgesproken is en altijd zijn ongezouten mening geeft. Qua uitstraling vind ik het geen ster voor een groot team. Hij verkoopt denk ik niet de petjes. Maar hij is absoluut een hele goede en jonge coureur."

De verslaggever vervolgt: "Red Bull is een extreem merk. Zij houden er wel wat van dat Max allerlei gekke dingen buiten de Formule 1 doet. Daar zie ik Bearman niet echt in schitteren en Hadjar is dat tot op heden ook niet. Ik zou het dus niet echt een line-up voor Red Bull vinden, ondanks dat het allebei hele goede coureurs zijn. Piastri is ook geen marketingmonster, maar ik vind die hele McLaren-deal een beetje vreemd. Waarom zou Max daarheen willen? McLaren doet het niet beter dan Red Bull."

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