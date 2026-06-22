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Antonelli, Hamilton, Verstappen

Ferrari, Mercedes en Red Bull voeren de druk op, maar wie maakt de grootste sprong? | GPFans Raceteam

Antonelli, Hamilton, Verstappen — Foto: © IMAGO

Ferrari, Mercedes en Red Bull voeren de druk op, maar wie maakt de grootste sprong? | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan. Uiteraard blikken we terug op het nieuws van de afgelopen week en vooruit op de F1 Grand Prix van Oostenrijk.

Luister hier de volledige podcast.

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