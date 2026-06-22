Ferrari, Mercedes en Red Bull voeren de druk op, maar wie maakt de grootste sprong? | GPFans Raceteam
Ferrari, Mercedes en Red Bull voeren de druk op, maar wie maakt de grootste sprong? | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
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In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan. Uiteraard blikken we terug op het nieuws van de afgelopen week en vooruit op de F1 Grand Prix van Oostenrijk.
Luister hier de volledige podcast.
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