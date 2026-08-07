close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Zomerstop, socials

Zo brengen de F1-coureurs hun zomerstop door

Zomerstop, socials — Foto: © Instagram @f1gossippofficial

Zo brengen de F1-coureurs hun zomerstop door

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

De zomerstop is volop aan de gang in de Formule 1. Het betekent een verplichte pauze van twee weken, want eind augustus gaat het drukke programma in de koningsklasse verder met de Grand Prix van Nederland. Toch delen de coureurs nog genoeg over hun vakantie en zo ziet de zomerstop van de rijders eruit.

In tegenstelling tot de winterstop mag er tijdens de zomerstop twee weken niet worden gewerkt. De FIA heeft dit ingesteld, zodat de teams verplicht worden om een pauze op de fabriek in te lassen, die er anders niet zou komen. Die twee weken mogen de teams overigens zelf voorafgaand aan het seizoen inplannen, maar vaak blijkt dat alle teams precies dezelfde periode uitkiezen.

Zomerstop

De coureurs nemen het er dan ook even van. Zo ziet hun zomerstop eruit.

Gerelateerd

coureurs Formule 1-coureurs

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap Recap

'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"

Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"

  • 2 uur geleden
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'

Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'

  • 3 uur geleden
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

  • Vandaag 19:21
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie

Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie

  • Vandaag 18:33
  • 2
Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"

Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"

  • Vandaag 17:45

Net binnen

21:45
Recap
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
20:51
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
20:04
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
19:21
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
18:33
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar" max in nascar?

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

4 augustus 2026 16:57 10
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

4 augustus 2026 06:58
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special Special

Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special

3 augustus 2026 15:32
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

1 augustus 2026 08:01
Ontdek het op Google Play
x