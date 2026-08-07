Zo brengen de F1-coureurs hun zomerstop door
Zo brengen de F1-coureurs hun zomerstop doorMaak ons je Google-favoriet
De zomerstop is volop aan de gang in de Formule 1. Het betekent een verplichte pauze van twee weken, want eind augustus gaat het drukke programma in de koningsklasse verder met de Grand Prix van Nederland. Toch delen de coureurs nog genoeg over hun vakantie en zo ziet de zomerstop van de rijders eruit.
In tegenstelling tot de winterstop mag er tijdens de zomerstop twee weken niet worden gewerkt. De FIA heeft dit ingesteld, zodat de teams verplicht worden om een pauze op de fabriek in te lassen, die er anders niet zou komen. Die twee weken mogen de teams overigens zelf voorafgaand aan het seizoen inplannen, maar vaak blijkt dat alle teams precies dezelfde periode uitkiezen.
Zomerstop
De coureurs nemen het er dan ook even van. Zo ziet hun zomerstop eruit.
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