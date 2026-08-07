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Marko

VIDEO | 'Red Bull betaalde Marko miljoenen en legde een spreekverbod op' | GPFans News

VIDEO | 'Red Bull betaalde Marko miljoenen en legde een spreekverbod op' | GPFans News

Sebastiaan Kissing
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De nieuwe leiding van Red Bull doet er volgens F1-Insider alles aan om de vuile was van het team niet naar buiten te laten komen. Voormalig adviseur Helmut Marko gaf eind 2025 aan dat hij met pensioen zou gaan, maar heeft bij het beëindigen van zijn contract ook een flinke som aan zogenoemd 'zwijggeld' meegekregen.

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