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Verstappen and Mekies at Red Bull

Benson stipt zorgwekkende trend Red Bull aan: 'Probleem speelt al bij twee verschillende generaties auto's'

Verstappen and Mekies at Red Bull — Foto: © IMAGO

Benson stipt zorgwekkende trend Red Bull aan: 'Probleem speelt al bij twee verschillende generaties auto's'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens F1-journalist Andrew Benson zijn de fundamentele problemen bij Red Bull Racing momenteel de grootste zorgen voor Max Verstappen. De Nederlander spreekt al jaren over de ontbrekende balans in de Oostenrijkse bolides, iets wat het team maar moeilijk opgelost krijgt.

Red Bull wacht in 2026 nog altijd op de eerste overwinning van het jaar. Die lijkt er met de huidige situatie voorlopig niet te komen. De RB22 blijkt een wispelturige auto te zijn, zo omschrijven de coureurs de wagen regelmatig. Daarbij komen ook de balansproblemen die nog altijd aanwezig zijn. Daardoor wordt er vaak niet het maximale uit het pakket gehaald, omdat het team simpelweg niet de juiste afstelling weet te vinden.

Fundamentele problemen Red Bull

Benson stelt in de Chequered Flag Extra dat juist dit probleem Verstappen dwarszit: "De auto is nog niet waar ze willen dat hij is. Vanuit het perspectief van Verstappen is het meest zorgwekkende dat het dezelfde fundamentele problemen zijn met de balans, de voorspelbaarheid en de consistentie waarmee hij de afgelopen twee à drie jaar te maken heeft gehad."

Toch heeft ieder team zijn eigen problemen, maar een oplossing lijkt Red Bull al jaren niet te vinden: "Hij maakt zich zorgen dat die problemen zich onder twee verschillende reglementen hebben voorgedaan. Dat is een van de redenen waarom hij nadenkt over zijn toekomst."

Red Bull Ford

Wel heeft Red Bull met de power unit een kunststukje afgeleverd. Hoewel de FIA de verbrandingsmotor als beste heeft gekwalificeerd, is dat niet direct terug te zien in de huidige ranglijst. "Laten we niet vergeten dat ze het ongelooflijk goed hebben gedaan met hun motor. Ze hebben een volledig nieuwe fabriek moeten opzetten. Volgens de FIA hebben ze de beste motor in de Formule 1. Ik denk niet dat iemand gelooft dat het over de hele linie de beste motor is. Volgens het meetsysteem van de FIA is de verbrandingsmotor de krachtigste. Wat een prestatie", aldus Benson.

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