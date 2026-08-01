Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actieMaak ons je Google-favoriet
We zitten middenin de zomerstop van de Formule 1. Dat betekent echter niet dat er geen andere autosport is om te volgen. GPFans zet een aantal leuke races en kampioenschappen op een rijtje voor de echte liefhebber.
Terwijl Max Verstappen vakantie viert, moet hij stiekem ook de pet op zetten van teambaas. Verstappen Racing komt namelijk dit weekend in actie in de GT World Challenge Europe Sprint Cup in Frankrijk. Chris Lulham is nog altijd niet beschikbaar vanwege een blindedarmoperatie en dus zien we Jules Gounon terug naast Dani Juncadella. Ook Thierry Vermeulen, een protegé van Max, komt in actie, maar dan met Emil Frey Racing. De Nederlander kruipt op 15 en 16 augustus ook achter het stuur van de Ferrari in de DTM. Verder zal Rinus VeeKay twee races verrijden in de IndyCar Series, maakt Rocco Coronel zijn GT3-debuut op Assen, hebben we een boel Nederlanders om voor te juichen in een zesuursrace van IMSA, sluit Nyck de Vries zijn seizoen af in de Formule E, en zien we twee Nederlandse jongelingen op de tweewielers.
Overzicht
Hieronder is een overzicht van de belangrijkste kampioenschappen en races die de komende drie weken verreden zullen worden, inclusief de Nederlandse deelnemers en waar de uitzendingen te vinden zullen zijn.
Week 31
|Kampioenschap
|Circuit/Race
|Datum
|Nederlandse teams en coureurs
|Waar te zien?
|World Rally
Championship
|Rally Finland
|30 juli tot en
met 2 augustus
|–
|Rally.TV
|Nürburgring Langstrecken-Serie
|KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen
|1 augustus
|o.a. Tom Coronel
en Maxime Oosten
|YouTube Nürburgring
|Repco Supercars
|Perth Super 440
op Wanneroo
Raceway
|1 augustus (Race 1)
1 augustus (Race 2)
2 augustus (Race 3)
|–
|Supercars Superview
|GT World Challenge
Europe Sprint Cup
|Circuit de Nevers
Magny-Cours
|1 augustus (Race 1)
2 augustus (Race 2)
|Jop Rappange
Thierry Vermeulen
Verstappen Racing
|YouTube GTWorld
Ziggo Sport
|Supercar Challenge
|Jack's Racing Day
op TT Circuit Assen
|1 augustus (Race 1)
2 augustus (Race 2)
|De meeste deelnemers,
inclusief GT3-debuut van Rocco Coronel
|YouTube V-Max Racing
|IMSA SportsCar Championship
|Motul SportsCar
Endurance Grand Prix
op Road America
|2 augustus
|Nicky Catsburg
Indy Dontje
Tijmen van der Helm
Lin Hodenius
Morris Schuring
Max van der Snel
Renger van der Zande
|Ziggo Sport
Week 32
|Kampioenschap
|Circuit
|Datum
|Nederlandse teams of coureurs
|Waar te zien?
|Super Formula
|Sportsland SUGO
|9 augustus
|–
|SFgo
|British Touring Car
Championship
|Knockhill
|9 augustus (Race 1)
9 augustus (Race 2)
9 augustus (Race 3)
|–
|YouTube BTCC
|MotoGP
Moto2
Moto3
|Britse Grand Prix
op Silverstone
|9 augustus
|Zonta van den Goorbergh
Collin Veijer
RW Racing Team
|Ziggo Sport
|IndyCar Series
|OnlyBulls Grand Prix
of Portland
|9 augustus
|Rinus VeeKay
|Ziggo Sport
|NASCAR
Cup Series
|Iowa Corn 350
op Iowa Speedway
|9 augustus
|–
|Ziggo Sport
Week 33
|Kampioenschap
|Circuit
|Datum
|Nederlandse teams of coureurs
|Waar te zien?
|NASCAR
Cup Series
|Cook Out 400
op Richmond Raceway
|15 augustus
|–
|Ziggo Sport
|DTM
|Nürburgring
|15 augustus
(Race 1)
16 augustus
(Race 2)
|Thierry Vermeulen
|Viaplay
|Formule E
|London E-Prix
|15 augustus
(Race 1)
16 augustus
(Race 2)
|Nyck de Vries
|Ziggo Sport
|British GT
|Snetterton
|16 augustus
(Race 1)
16 augustus
(Race 2)
|–
|YouTube GTWorld
|IndyCar Series
|Ontario Honda
Dealers of Indy
at Markham
|16 augustus
|Rinus VeeKay
|Ziggo Sport
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