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Credit for photo: SRO/JEP

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

Credit for photo: SRO/JEP — Foto: © IMAGO

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten middenin de zomerstop van de Formule 1. Dat betekent echter niet dat er geen andere autosport is om te volgen. GPFans zet een aantal leuke races en kampioenschappen op een rijtje voor de echte liefhebber.

Terwijl Max Verstappen vakantie viert, moet hij stiekem ook de pet op zetten van teambaas. Verstappen Racing komt namelijk dit weekend in actie in de GT World Challenge Europe Sprint Cup in Frankrijk. Chris Lulham is nog altijd niet beschikbaar vanwege een blindedarmoperatie en dus zien we Jules Gounon terug naast Dani Juncadella. Ook Thierry Vermeulen, een protegé van Max, komt in actie, maar dan met Emil Frey Racing. De Nederlander kruipt op 15 en 16 augustus ook achter het stuur van de Ferrari in de DTM. Verder zal Rinus VeeKay twee races verrijden in de IndyCar Series, maakt Rocco Coronel zijn GT3-debuut op Assen, hebben we een boel Nederlanders om voor te juichen in een zesuursrace van IMSA, sluit Nyck de Vries zijn seizoen af in de Formule E, en zien we twee Nederlandse jongelingen op de tweewielers.

Overzicht

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste kampioenschappen en races die de komende drie weken verreden zullen worden, inclusief de Nederlandse deelnemers en waar de uitzendingen te vinden zullen zijn.

Week 31

KampioenschapCircuit/RaceDatumNederlandse teams en coureursWaar te zien?
World Rally
Championship		Rally Finland30 juli tot en
met 2 augustus		Rally.TV
Nürburgring Langstrecken-SerieKW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen1 augustuso.a. Tom Coronel
en Maxime Oosten		YouTube Nürburgring
Repco SupercarsPerth Super 440
op Wanneroo
Raceway		1 augustus (Race 1)
1 augustus (Race 2)
2 augustus (Race 3)		Supercars Superview
GT World Challenge
Europe Sprint Cup		Circuit de Nevers
Magny-Cours		1 augustus (Race 1)
2 augustus (Race 2)		Jop Rappange
Thierry Vermeulen
Verstappen Racing		YouTube GTWorld
Ziggo Sport
Supercar ChallengeJack's Racing Day
op TT Circuit Assen		1 augustus (Race 1)
2 augustus (Race 2)		De meeste deelnemers,
inclusief GT3-debuut van Rocco Coronel		YouTube V-Max Racing
IMSA SportsCar ChampionshipMotul SportsCar
Endurance Grand Prix
op Road America		2 augustusNicky Catsburg
Indy Dontje
Tijmen van der Helm
Lin Hodenius
Morris Schuring
Max van der Snel
Renger van der Zande		Ziggo Sport

Week 32

KampioenschapCircuitDatumNederlandse teams of coureursWaar te zien?
Super FormulaSportsland SUGO9 augustusSFgo
British Touring Car
Championship		Knockhill9 augustus (Race 1)
9 augustus (Race 2)
9 augustus (Race 3)		YouTube BTCC
MotoGP
Moto2
Moto3		Britse Grand Prix
op Silverstone		9 augustusZonta van den Goorbergh
Collin Veijer
RW Racing Team		Ziggo Sport
IndyCar SeriesOnlyBulls Grand Prix
of Portland		9 augustusRinus VeeKayZiggo Sport
NASCAR
Cup Series		Iowa Corn 350
op Iowa Speedway		9 augustusZiggo Sport

Week 33

KampioenschapCircuitDatumNederlandse teams of coureursWaar te zien?
NASCAR
Cup Series		Cook Out 400
op Richmond Raceway		15 augustusZiggo Sport
DTMNürburgring15 augustus
(Race 1)
16 augustus
(Race 2)		Thierry VermeulenViaplay
Formule ELondon E-Prix15 augustus
(Race 1)
16 augustus
(Race 2)		Nyck de VriesZiggo Sport
British GTSnetterton16 augustus
(Race 1)
16 augustus
(Race 2)		YouTube GTWorld
IndyCar SeriesOntario Honda
Dealers of Indy
at Markham		16 augustusRinus VeeKayZiggo Sport

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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