We zitten middenin de zomerstop van de Formule 1. Dat betekent echter niet dat er geen andere autosport is om te volgen. GPFans zet een aantal leuke races en kampioenschappen op een rijtje voor de echte liefhebber.

Terwijl Max Verstappen vakantie viert, moet hij stiekem ook de pet op zetten van teambaas. Verstappen Racing komt namelijk dit weekend in actie in de GT World Challenge Europe Sprint Cup in Frankrijk. Chris Lulham is nog altijd niet beschikbaar vanwege een blindedarmoperatie en dus zien we Jules Gounon terug naast Dani Juncadella. Ook Thierry Vermeulen, een protegé van Max, komt in actie, maar dan met Emil Frey Racing. De Nederlander kruipt op 15 en 16 augustus ook achter het stuur van de Ferrari in de DTM. Verder zal Rinus VeeKay twee races verrijden in de IndyCar Series, maakt Rocco Coronel zijn GT3-debuut op Assen, hebben we een boel Nederlanders om voor te juichen in een zesuursrace van IMSA, sluit Nyck de Vries zijn seizoen af in de Formule E, en zien we twee Nederlandse jongelingen op de tweewielers.

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Overzicht

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste kampioenschappen en races die de komende drie weken verreden zullen worden, inclusief de Nederlandse deelnemers en waar de uitzendingen te vinden zullen zijn.

Week 31

Kampioenschap Circuit/Race Datum Nederlandse teams en coureurs Waar te zien? World Rally

Championship Rally Finland 30 juli tot en

met 2 augustus – Rally.TV Nürburgring Langstrecken-Serie KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen 1 augustus o.a. Tom Coronel

en Maxime Oosten YouTube Nürburgring Repco Supercars Perth Super 440

op Wanneroo

Raceway 1 augustus (Race 1)

1 augustus (Race 2)

2 augustus (Race 3) – Supercars Superview GT World Challenge

Europe Sprint Cup Circuit de Nevers

Magny-Cours 1 augustus (Race 1)

2 augustus (Race 2) Jop Rappange

Thierry Vermeulen

Verstappen Racing YouTube GTWorld

Ziggo Sport Supercar Challenge Jack's Racing Day

op TT Circuit Assen 1 augustus (Race 1)

2 augustus (Race 2) De meeste deelnemers,

inclusief GT3-debuut van Rocco Coronel YouTube V-Max Racing IMSA SportsCar Championship Motul SportsCar

Endurance Grand Prix

op Road America 2 augustus Nicky Catsburg

Indy Dontje

Tijmen van der Helm

Lin Hodenius

Morris Schuring

Max van der Snel

Renger van der Zande Ziggo Sport

Week 32

Kampioenschap Circuit Datum Nederlandse teams of coureurs Waar te zien? Super Formula Sportsland SUGO 9 augustus – SFgo British Touring Car

Championship Knockhill 9 augustus (Race 1)

9 augustus (Race 2)

9 augustus (Race 3) – YouTube BTCC MotoGP

Moto2

Moto3 Britse Grand Prix

op Silverstone 9 augustus Zonta van den Goorbergh

Collin Veijer

RW Racing Team Ziggo Sport IndyCar Series OnlyBulls Grand Prix

of Portland 9 augustus Rinus VeeKay Ziggo Sport NASCAR

Cup Series Iowa Corn 350

op Iowa Speedway 9 augustus – Ziggo Sport

Week 33

Kampioenschap Circuit Datum Nederlandse teams of coureurs Waar te zien? NASCAR

Cup Series Cook Out 400

op Richmond Raceway 15 augustus – Ziggo Sport DTM Nürburgring 15 augustus

(Race 1)

16 augustus

(Race 2) Thierry Vermeulen Viaplay Formule E London E-Prix 15 augustus

(Race 1)

16 augustus

(Race 2) Nyck de Vries Ziggo Sport British GT Snetterton 16 augustus

(Race 1)

16 augustus

(Race 2) – YouTube GTWorld IndyCar Series Ontario Honda

Dealers of Indy

at Markham 16 augustus Rinus VeeKay Ziggo Sport

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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