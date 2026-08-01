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Lambiase and Wache

Waché duidelijk over zegekansen Red Bull in 2026: 'We streven ernaar'

Lambiase and Wache — Foto: © IMAGO

Waché duidelijk over zegekansen Red Bull in 2026: 'We streven ernaar'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens technisch directeur Pierre Waché doet Red Bull Racing er alles aan om de RB22 zover te krijgen dat Max Verstappen en Isack Hadjar kans maken op overwinningen. Tegelijkertijd is hij in Hongarije ook duidelijk en stelt hij dat het een lastige taak wordt.

De RB22 van Red Bull Racing heeft de afgelopen maanden tijdwinst weten te boeken, maar het gat naar Mercedes, Ferrari en ook McLaren is er nog altijd. Daarnaast is de wagen voor het duo achter het stuur maar moeilijk te besturen, zo werd op de Hungaroring nog eens bevestigd.

Overwinningskansen

Waché is als technisch directeur verantwoordelijk voor de wagen en stelt dat zijn team er alles aan doet om de auto te verbeteren: "Het is moeilijk om te zeggen. Dit jaar strijden om overwinningen is waar we naar streven. We proberen de auto te verbeteren. We hebben duidelijk een ontwikkelingsplan tot het einde van het jaar. Alles wat we kunnen doen om de auto beter te maken, te leren hoe deze reglementen werken en te begrijpen hoe ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de eigenschappen en de snelheid van de auto, proberen we te doen."

Daarbij is er mogelijk ook een beetje geluk nodig, want Waché stipt de moeilijkheden aan: "Op het gebied van efficiëntie hebben we zeker enkele beperkingen binnen de reglementen die kunnen beperken wat we doen. Maar alles wat we kunnen doen om de auto in staat te stellen om races te winnen, of dat nu met Max of Isack is, dat doen we."

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