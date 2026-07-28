Kravitz spot grote problemen bij Red Bull: "Zo overtuig je Verstappen niet om te blijven"
Kravitz spot grote problemen bij Red Bull: "Zo overtuig je Verstappen niet om te blijven"Maak ons je Google-favoriet
Ted Kravitz denkt dat de druk op de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, flink is toegenomen na de harde kritiek van Max Verstappen. Hij uitte namelijk zijn frustraties na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije, waarin hij de zesde tijd noteerde. Hoewel hij door gridstraffen doorschoof naar de vierde startplek op de definitieve grid, nam dat de onvrede over de tegenvallende prestaties van de RB22 niet weg.
De uitbarsting van de viervoudig wereldkampioen volgt op een reeks teleurstellende resultaten waarbij Red Bull de aansluiting met Mercedes, Ferrari en McLaren lijkt te zijn kwijtgeraakt. Tijdens de eerdere race in Oostenrijk introduceerde de renstal nog een omvangrijk upgradepakket, bestaande uit onder meer een herziene vloer en een aangepaste achterwielophanging. Deze aanpassingen hebben de structurele problemen met de balans en het overgewicht van de bolide echter niet verholpen. Verstappen noemde het een 'ruk'-kwalificatie op de Hungaroring en "echt helemaal waardeloos".
Compleet kapotte Red Bull
Kravitz is stellig over de huidige situatie bij de Oostenrijkse formatie. "Red Bull heeft een serieus probleem", klinkt het bij Ted's Notebook op Sky Sports F1. "De upgrades die sinds Oostenrijk op de auto zijn gezet, leveren niet op wat ervan werd verwacht. Max omschreef de auto aerodynamisch als compleet kapot. Samen met Isack Hadjar noemde hij de RB22 amper te besturen. Hij sprak van een vreselijke auto en een dramatisch weekend."
De technische problemen zouden inmiddels voor hoogspanning zorgen tussen Verstappen en Waché. De Fransman, die ondanks de tegenvallende resultaten nog altijd de steun geniet van teambaas Laurent Mekies, heeft erkend dat de simulatietools van het team de problemen op het circuit niet goed detecteren. Ook teamgenoot Isack Hadjar, die in Hongarije als zesde over de streep kwam, is kritisch over de problemen van het huidige pakket. "Ik ben eigenlijk de weg kwijt. Ik weet niet waarom we op de ene compound snel zijn en op de andere nergens", vertelde hij bij Viaplay.
Toekomst bij Red Bull
De gebrekkige vooruitgang heeft volgens Kravitz mogelijk grote gevolgen voor de rijdersbezetting van Red Bull Racing. De toekomst van Verstappen bij het team is al langer onderwerp van speculatie en het gebrek aan competitiviteit helpt de renstal niet om hem gerust te stellen. "Met dit soort upgrades ga je Max Verstappen er zeker niet van overtuigen om volgend seizoen bij Red Bull te blijven", concludeert Kravitz. Verstappen heeft weliswaar een contract tot en met het einde van 2028, maar beschikt over een prestatieclausule in zijn verbintenis. Omdat hij momenteel niet in de top twee van het kampioenschap staat, kan hij ervoor kiezen om het team na dit seizoen te verlaten.
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