Hadjar baalt van 'rommeltje' om Verstappen te helpen in Hongarije: "Niet van genoten"
Hadjar baalt van 'rommeltje' om Verstappen te helpen in Hongarije: "Niet van genoten"Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar speelde een grote rol in het resultaat van zijn teamgenoot Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, maar de Frans-Algerijn kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn verdedigende werk. Hoewel hij de concurrentie succesvol ophield, geeft de jonge Red Bull Racing-coureur toe dat hij er weinig plezier aan beleefde om zich in de strijd aan de kop van het veld te mengen.
Tijdens de race op de Hungaroring, die werd gewonnen door Lando Norris, wist Verstappen ondanks balansproblemen met zijn RB22 de tweede plaats veilig te stellen. Dat had de Limburger deels te danken aan Hadjar. De ploegmaat van Verstappen kende een moeizame openingsfase op de mediumbanden, waardoor hij in een positie belandde waarin hij koplopers als Norris, Oscar Piastri en Lewis Hamilton flink kon ophouden. Uiteindelijk herstelde Hadjar zich in de tweede helft van de wedstrijd op de harde band en kwam hij als zesde over de streep.
Hopelijk in de toekomst beter
Zijn defensieve rijgedrag hielp Verstappen om de aansluiting bij de kop te behouden. Zelf kon Hadjar er echter minder van genieten. "Het was eerlijk gezegd niet echt leuk om een rommeltje te maken van de wedstrijd van de leiders", liet hij aan Viaplay weten. "Ik heb er niet echt van genoten om dat te doen", voegde de coureur van Red Bull daar direct aan toe.
Het is niet de eerste keer dat Hadjar zich opoffert voor het team. Een week eerder gaf hij Verstappen nog een belangrijke slipstream in de kwalificatie op Spa-Francorchamps. Aangezien hij vanwege een motorwissel vanuit de pits moest starten, maakte zijn rondetijd toen toch niet uit. Hadjar hoopt dat hij dit soort strategische taken in het vervolg kan vermijden door zelf een betere start van het weekend en van de race te kennen. "Hopelijk rijd ik in de toekomst wat beter tijdens de eerste stint en hoef ik dat niet te doen", sloot hij af.
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