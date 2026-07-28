Lammers en Mol niet op één lijn over Red Bull: "Als ze dat doen, maken ze zichzelf belachelijk!"

Bij Ziggo Sport-analisten Jan Lammers en Olav Mol lopen de meningen over de prestaties van Red Bull Racing in de eerste seizoenshelft sterk uiteen. Waar Lammers vol lof is over de veerkracht van de renstal, stelt Mol dat het team zichzelf voor de gek zou houden door tevreden te zijn. Dat lieten de twee autosportkenners weten tijdens een discussie in het Race Café.

De formatie uit Milton Keynes kent een uiterst turbulent jaar. Na het vertrek van kopstukken als Christian Horner, Helmut Marko en Jonathan Wheatley moest de organisatie flink op de schop. Bovendien leverde de overstap naar de eigen Red Bull Ford-krachtbron de nodige opstartproblemen op. Hierdoor bezet het team momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en staat regerend wereldkampioen Max Verstappen op de zesde plek in de individuele rangschikking. En dat terwijl Red Bull en Verstappen eigenlijk voor de wereldtitels zouden willen strijden. Kun je dan spreken van een tegenvallende eerste seizoenshelft?

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Lammers neemt het op voor Red Bull

Tijdens de uitzending verdedigde Lammers de huidige gang van zaken bij de Oostenrijkse renstal. De voormalig Formule 1-coureur wees op de zware omstandigheden waaronder het team moet opereren. "Het is ongelooflijk knap, waar je halve personeelsbestand naar de concurrentie is gegaan", aldus Lammers. "Je begint met een compleet nieuwe organisatie, veel bestaande techniek en veel intellectueel eigendom overgenomen. Allemaal hele losse factoren. Zie dat nog maar eens winnend te maken. Ik denk dat ze verrekte goed bezig zijn. En het feit dat Max eigenlijk tweede wordt met een slechte auto, vind ik bewonderenswaardig". Daarmee doelde de analist op de recente tweede plaats van Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije in de lastig bestuurbare RB22.

Mol stuk kritischer op Red Bull

Mol kon zich echter totaal niet vinden in de stelling dat Red Bull positief mag terugkijken op de eerste seizoenshelft. "Kan niet. Als ze dat doen, dan maken ze zichzelf belachelijk", reageerde de vaste commentator stellig. Hoewel hij erkende dat de wederopbouw prijzenswaardig is, benadrukte hij dat de interne lat veel hoger ligt. "Ga met een camera vragen op de fabriek aan honderd man en negenennegentig man zeggen: nee, kan niet. Omdat de ambitie nog groter is dan wat ze doen."

Lammers blijft erbij dat het knap is wat Red Bull doet, ondanks dat ze hogere doelen nastreven. "Kijk hoe zij er zelf over praten, dat geeft aan hoe hoog de ambitie is", legde hij uit. "Maar als je even afstand neemt en je ziet: ze laten Ferrari's achter zich. En Mercedessen achter zich. Holy smoke. Juist omdat je zoveel respect voor die organisaties hebt. En zij rijden daar tweede. Is natuurlijk knap van Max".

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