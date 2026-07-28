Volgens Laurent Mekies, de huidige teambaas van Oracle Red Bull Racing, beschikt Max Verstappen over een dusdanig autogevoel dat hij problemen opmerkt die voor de ingenieurs onzichtbaar blijven. De Fransman, die sinds vorig jaar de leiding heeft over de hoofdmacht uit Milton Keynes, stelt dat dit een enorme kracht is voor de verdere technische ontwikkeling van de wagen.

De renstal uit Milton Keynes kent momenteel een uitdagende periode in het Formule 1-seizoen van 2026 door de introductie van de nieuwe motorreglementen en de overstap naar de eigen Red Bull-Ford krachtbron. Verstappen bezet op dit moment de zevende plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van 109 punten. Ondanks de aanhoudende worstelingen met de balans van de RB22-bolide wist de viervoudig wereldkampioen tijdens de meest recente Grand Prix van Hongarije toch een knappe tweede plaats achter winnaar Lando Norris te veroveren. Binnen deze moeizame ontwikkelingsfase blijkt de feedback van de Nederlander cruciaal voor het team om de weg naar boven weer in te zetten.

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Menselijk instinct versus data

Mekies benadrukt in De Telegraaf dat de data-analyse op het circuit soms tekortschiet ten opzichte van het menselijk instinct van zijn stercoureur. "Dat Max dingen aanvoelt die we niet kunnen meten met onze huidige data-analyse en sensoren in de auto, is een feit", stelt de teambaas van Oracle Red Bull Racing. "Daar ben ik heel eerlijk in. Dat is het resultaat van zijn buitengewone gevoeligheid in de auto en het technische niveau dat hij in zich heeft. Ik zie dat niet als een zorgwekkende factor, maar juist als een grote kracht", aldus Mekies over de kwaliteiten van de Limburger.

Onzichtbaar probleem

Een concreet voorbeeld van dit zintuiglijke vermogen deed zich eerder in het huidige seizoen 2026 voor met de stuurinrichting van de RB22. Al sinds de shakedown in Barcelona klaagde Verstappen over een inconsistent stuurgevoel, een probleem dat uiteindelijk een constructiefout in het stuurhuis bleek te zijn die pas vlak voor de Grand Prix van Miami volledig werd verholpen. "Om een voorbeeld te geven: Max voelde begin dit jaar al dat er een probleem was met het stuurhuis en dat konden we niet terugzien in de telemetrie", legt de teambaas uit. "Maar dankzij hem hebben we het dus op kunnen lossen. Als team hebben we daar alleen maar profijt van", verklaart hij over de inmiddels opgeloste technische complicatie.

Drijvende kracht

De voormalig teambaas van Racing Bulls is ervan overtuigd dat dit unieke gevoel de coureur onderscheidt van de rest van de grid in 2026. "Ik durf te zeggen dat alle dingen die Max voelt in de auto, die wij níet kunnen zien in de data, ook bij elk ander team niet zouden worden opgemerkt", prijst Mekies de uitzonderlijke kwaliteiten van Verstappen. "Dat is Max’ grote voordeel. Daarom is hij de drijvende kracht achter de successen van dit team", klinkt het lovend over de inbreng van de coureur die momenteel vecht voor elk punt.

Directe communicatie

Dat de samenwerking tijdens dit stroeve seizoen soms gepaard gaat met zichtbare emoties en felle boordradio's, neemt de leiding van Red Bull voor lief. Mekies waardeert juist de transparantie en de ongezouten mening in de onderlinge communicatie binnen de renstal. "We zijn heel direct tegen elkaar, ik denk dat iedereen dat wel kan zien. We draaien er niet omheen en vertellen elkaar geen leugens", omschrijft hij de dynamiek binnen de garage in Milton Keynes. "Ik snap dat hij soms gefrustreerd is door de huidige resultaten. Maar voor ons is hij een enorme steun, ook al roept dat soms emoties op", besluit de Fransman over de samenwerking met de huidige nummer zeven van de ranglijst.

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