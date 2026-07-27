De F1 Grand Prix van Hongarije zit erop en we zijn officieel aanbeland in de zomerstop van deze Formule 1-jaargang. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Eén dag na de Grand Prix van Hongarije valt er vanzelfsprekend nog genoeg na te bespreken over de laatste race voor de zomerstop. Zo waren er Max Verstappen die klaar was met de 'imbecielen' voor hem - nota bene van Racing Bulls - en was het Kimi Antonelli die amper kon geloven wat hij zag toen hij de inhaalactie van Verstappen op Lewis Hamilton voor zijn neus kreeg. Ondertussen kaapte Red Bull een ware steunpilaar bij Mercedes weg om hem te presenteren als opvolger van Helmut Marko.

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Antonelli kan ogen niet geloven door inhaalactie Verstappen: "Oh mijn god!"

Kimi Antonelli kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij na afloop van de Grand Prix van Hongarije de beelden terugzag van een inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton. In de zogenaamde cooldown room keek de huidige WK-leider van Mercedes samen met Verstappen en racewinnaar Lando Norris naar de hoogtepunten van de race op de Hungaroring. Lees hier het hele artikel met het ongeloof van Kimi Antonelli.

Verstappen roept op tot straf voor collega's: "F*cking belachelijk van die imbecielen!"

Max Verstappen liet tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije, ondanks een tweede plaats, flink van zich horen via de boardradio. De Red Bull Racing-coureur kwam op een gegeven moment vast te zitten achter Liam Lawson en Arvid Lindblad, de jongelingen van het zusterteam, en bestempelde hen als "imbecielen". Lees hier het hele artikel met de frustraties van Max Verstappen.

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Red Bull hakt knoop door over rijdersbezetting 2027: "Goed nieuws voor Max"

Isack Hadjar lijkt uitstekende papieren te hebben om ook in de toekomst de teamgenoot van Max Verstappen te blijven bij Red Bull Racing. Teambaas Laurent Mekies heeft een verklaring gelanceerd over de rijdersbezetting van 2027 en stelt dat de Frans-Algerijnse coureur momenteel precies levert wat er van hem wordt gevraagd en zinspeelt daarmee op een langer verblijf van het talent in de hoofdmacht. Lees hier het hele artikel met het nieuws rondom Isack Hadjar.

Lagrue tekent officieel bij Red Bull en volgt Helmut Marko op bij juniorenprogramma

Red Bull Racing heeft officieel bevestigd dat Gwen Lagrue is aangesteld als de nieuwe directeur van het juniorenprogramma. De Fransman neemt daarmee het stokje over van Helmut Marko, die jarenlang de leiding had over de talenten van het team, maar eind vorig jaar met pensioen ging. De aankondiging volgt kort nadat Mercedes via social media het vertrek van de talentenscout wereldkundig had gemaakt. Lees hier het hele artikel met het nieuws rondom Gwen Lagrue.

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Sainz flink voor joker: onboardbeelden spreken excuses Spanjaard volledig tegen

Carlos Sainz heeft de schuld voor zijn aanrijding met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije in de schoenen geschoven van een haperend waarschuwingssysteem voor blauwe vlaggen, maar die lezing blijkt niet te kloppen. Uit onboardbeelden van de Williams-coureur is namelijk op te maken dat er wel degelijk blauwe vlaggen te zien waren op de monitoren langs het circuit. Lees hier het hele artikel met het nieuws rondom Carlos Sainz.

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