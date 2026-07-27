close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Sainz, Piastri, socials

Sainz flink voor joker: onboardbeelden spreken excuses Spanjaard volledig tegen

Sainz, Piastri, socials — Foto: © IMAGO
2 reacties

Sainz flink voor joker: onboardbeelden spreken excuses Spanjaard volledig tegen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Carlos Sainz heeft de schuld voor zijn aanrijding met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije in de schoenen geschoven van een haperend waarschuwingssysteem voor blauwe vlaggen, maar die lezing blijkt niet te kloppen. Uit onboardbeelden van de Williams-coureur is namelijk op te maken dat er wel degelijk blauwe vlaggen te zien waren op de monitoren langs het circuit.

Het incident tussen de twee coureurs vond zondag plaats op de Hungaroring, waar Piastri de Spanjaard op een ronde probeerde te zetten. Dit liep uit op een botsing, waarna Sainz na afloop verklaarde dat een storing in het digitale systeem op zijn stuur de oorzaak was van de crash. De wedstrijdleiding was het daar niet mee eens en deelde de Madrileen een tijdstraf van vijf seconden uit, iets waar hij eigenlijk nog goed mee wegkwam. Waar Sainz wees naar een technisch mankement in zijn cockpit, vertelt de rest van het beeldmateriaal een ander verhaal.

Onboardbeelden spreken Sainz tegen

Op beelden die na de race zijn opgedoken, is te zien dat de baansignalering wel degelijk functioneerde. In de bewuste aanloop naar het contact met de McLaren-coureur passeerde Sainz liefst zeven digitale schermen waarop de blauwe vlag duidelijk werd getoond, verdeeld over twee sectoren van het circuit. Hierdoor had de 31-jarige coureur, ongeacht de weergave op zijn eigen stuur, ruimschoots de tijd om te zien dat hij aan de kant moest voor de naderende raceleider. Bovendien werd hij ook nog door zijn engineer op de hoogte gebracht van de naderende Australiër.

Drama in mediapen na afloop

Voor Piastri eindigde de race in Boedapest in een flinke teleurstelling. De Australiër viel in de zesenvijftigste ronde uit met een kapotte versnellingsbak, een direct gevolg van de botsing met de achterblijver. Na afloop stak de coureur zijn woede niet onder stoelen of banken en noemde hij de actie van de ex-Ferrari-rijder "een van de domste dingen die ik ooit heb gezien op een circuit." Aan de andere kant waste Sainz dus zijn handen in onschuld én durfde hij zelfs te zeggen dat dit simpelweg met racen te maken heeft. Geen al te beste beurt van de Madrileen richting de zomerstop.

Gerelateerd

Oscar Piastri Carlos Sainz Williams

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Sainz kaatst de bal terug naar Piastri: 'Hij had ook wat voorzichtiger kunnen zijn'

Sainz kaatst de bal terug naar Piastri: 'Hij had ook wat voorzichtiger kunnen zijn'

  • Vandaag 13:32
  • 6
Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"

Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"

  • Gisteren 17:44
  • 5
Woeste Piastri wuift excuus Sainz weg: "Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien"

Woeste Piastri wuift excuus Sainz weg: "Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien"

  • Gisteren 18:02
Piastri verliest virtuele leiding door belachelijke actie achterblijver: "Idioot!"

Piastri verliest virtuele leiding door belachelijke actie achterblijver: "Idioot!"

  • Gisteren 16:12
Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."

Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."

  • 25 juli 2026 18:14
Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek

Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek

  • 25 juli 2026 17:29

Net binnen

21:50
Recap
Red Bull kaapt topman Mercedes weg, Hadjar lijkt zeker van stoeltje voor 2027 | GPFans Recap
20:31
Mekies houdt vertrouwen op Verstappen-zege in 2026: "Dat kan zeker!"
19:54
Russell geniet van tosti én start zomerstop: "Punt van teleurstelling is wel voorbij"
19:15
Video
VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast
18:30
Dit is de stand in het wereldkampioenschap na eerste seizoenshelft
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

Gisteren 16:44 14
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Gisteren 12:35
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

25 juli 2026 17:02
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

24 juli 2026 19:03
Ontdek het op Google Play
x