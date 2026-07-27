Sainz flink voor joker: onboardbeelden spreken excuses Spanjaard volledig tegen
Sainz flink voor joker: onboardbeelden spreken excuses Spanjaard volledig tegenMaak ons je Google-favoriet
Carlos Sainz heeft de schuld voor zijn aanrijding met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije in de schoenen geschoven van een haperend waarschuwingssysteem voor blauwe vlaggen, maar die lezing blijkt niet te kloppen. Uit onboardbeelden van de Williams-coureur is namelijk op te maken dat er wel degelijk blauwe vlaggen te zien waren op de monitoren langs het circuit.
Het incident tussen de twee coureurs vond zondag plaats op de Hungaroring, waar Piastri de Spanjaard op een ronde probeerde te zetten. Dit liep uit op een botsing, waarna Sainz na afloop verklaarde dat een storing in het digitale systeem op zijn stuur de oorzaak was van de crash. De wedstrijdleiding was het daar niet mee eens en deelde de Madrileen een tijdstraf van vijf seconden uit, iets waar hij eigenlijk nog goed mee wegkwam. Waar Sainz wees naar een technisch mankement in zijn cockpit, vertelt de rest van het beeldmateriaal een ander verhaal.
Onboardbeelden spreken Sainz tegen
Op beelden die na de race zijn opgedoken, is te zien dat de baansignalering wel degelijk functioneerde. In de bewuste aanloop naar het contact met de McLaren-coureur passeerde Sainz liefst zeven digitale schermen waarop de blauwe vlag duidelijk werd getoond, verdeeld over twee sectoren van het circuit. Hierdoor had de 31-jarige coureur, ongeacht de weergave op zijn eigen stuur, ruimschoots de tijd om te zien dat hij aan de kant moest voor de naderende raceleider. Bovendien werd hij ook nog door zijn engineer op de hoogte gebracht van de naderende Australiër.
Drama in mediapen na afloop
Voor Piastri eindigde de race in Boedapest in een flinke teleurstelling. De Australiër viel in de zesenvijftigste ronde uit met een kapotte versnellingsbak, een direct gevolg van de botsing met de achterblijver. Na afloop stak de coureur zijn woede niet onder stoelen of banken en noemde hij de actie van de ex-Ferrari-rijder "een van de domste dingen die ik ooit heb gezien op een circuit." Aan de andere kant waste Sainz dus zijn handen in onschuld én durfde hij zelfs te zeggen dat dit simpelweg met racen te maken heeft. Geen al te beste beurt van de Madrileen richting de zomerstop.
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