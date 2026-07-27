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Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco

Mekies houdt vertrouwen op Verstappen-zege in 2026: "Dat kan zeker!"

Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco — Foto: © IMAGO
1 reactie

Mekies houdt vertrouwen op Verstappen-zege in 2026: "Dat kan zeker!"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Laurent Mekies, de huidige CEO en teambaas van Red Bull Racing, is ervan overtuigd dat het absoluut mogelijk is dat Max Verstappen dit seizoen nog een overwinning pakt. De Fransman, die sinds vorig jaar de leiding heeft over de renstal, stelt dat het team de opgelopen achterstand langzaam maar zeker aan het wegwerken is.

Het huidige seizoen verloopt vooralsnog uitdagend voor het team van de regerend wereldkampioen. Red Bull Racing bevindt zich momenteel op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en worstelt met de introductie van de nieuwe motorreglementen. Toch ziet de teambaas, die het stokje overnam van Christian Horner, duidelijke tekenen van herstel in de prestaties van de RB22.

Gat met de kop dichten

Op de vraag van De Telegraaf of de Nederlander dit jaar nog op de hoogste trede van het podium kan eindigen, reageert de teambaas vol vertrouwen. "Dat kan hij zeker! Als je drie tienden van een seconde langzamer bent dan de kop van het veld, is dat normaal gesproken behoorlijk lastig. Maar in Oostenrijk zaten we bijvoorbeeld veel dichterbij en in Hongarije was het nu alleen Norris wiens snelheid we niet konden evenaren gedurende de race", legt hij uit. "Of we de achterstand snel kunnen verkleinen, zal de tijd leren. En de situatie is anders dan vorig jaar, omdat we onze focus eerder op de toekomst zullen richten. Dus vergeleken met het begin van dit jaar hebben we al een aanzienlijk deel van de achterstand goedgemaakt."

Prijs betalen

De moeizame seizoensstart komt voor de topman niet als een schok. "En het was niet bepaald verrassend dat er een achterstand was, toch?", vervolgt Mekies zijn uitleg. "Niet alleen omdat we vorig jaar lange tijd hard zijn blijven doorontwikkelen, maar je moet ook de uitdaging van het integreren van onze eigen motor niet onderschatten. Daar betalen we nu de prijs voor." De overstap naar het project van Red Bull-Ford Powertrains vergt veel van de organisatie, maar de Fransman blijft optimistisch over de gekozen koers. "Maar op de lange termijn zal het zich meer dan terugbetalen. Ja, de eerste helft van het seizoen was een beetje een achtbaan, maar we gaan de goede kant op en hebben in de laatste vier races gestreden om podiumplaatsen."

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