F1 Driver Of The Day 2026: Tweede plek Verstappen wordt beloond met publieksprijs
F1 Driver Of The Day 2026: Tweede plek Verstappen wordt beloond met publieksprijsMaak ons je Google-favoriet
Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Verstappen beloond met publieksprijs
Max Verstappen maakte, ondanks de ontevredenheid over zijn RB22-bolide, één van zijn beste races mee van 2026. Hij kwam achter winnaar Lando Norris als tweede over de streep, nadat hij vanaf P4 was vertrokken, en de fans beloonden de Red Bull Racing-coureur met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg 18.9% van de stemmen. Lando Norris moest het doen met 17.1% van de stemmen. Andrea Kimi Antonelli reed van de zevende naar de derde stek en werd tevens derde in de DOTD-rangorde. De kampioenschapsleider kreeg 11.2% van de stemmen voor George Russell (11.0%) en Oscar Piastri (8.9%)
Driver Of The Day 2026
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Max Verstappen
|6
|30.0%
|GP China
|Kimi Antonelli
|1
|23.4%
|GP Japan
|Oscar Piastri
|2
|27.4%
|GP Miami
|Max Verstappen
|5
|26.3%
|GP Canada
|Lewis Hamilton
|2
|27.7%
|GP Monaco
|Kimi Antonelli
|1
|22.4%
|GP Barcelona-Catalonië
|Lewis Hamilton
|1
|51.9%
|GP Oostenrijk
|Max Verstappen
|2
|39.6%
|GP Groot-Brittannië
|Charles Leclerc
|1
|26.8%
|GP België
|Charles Leclerc
|2
|17.7%
|GP Hongarije
|Max Verstappen
|2
|18.9%
|GP Nederland
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|–
|GP Italië
|–
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|GP Spanje
|–
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|–
|GP Azerbeidzjan
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|–
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|GP Singapore
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|GP Verenigde Staten
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|GP Mexico-Stad
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|GP São Paulo
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|GP Las Vegas
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|GP Qatar
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|GP Abu Dhabi
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Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
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