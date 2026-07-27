Olav Mol geniet van berekenende Antonelli: "Het is een beetje Cruijffiaans"
Olav Mol geniet van berekenende Antonelli: "Het is een beetje Cruijffiaans"Maak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli beschikt volgens Olav Mol over de juiste instelling en de intelligentie om dit seizoen de wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. De commentator stelt dat de jonge coureur precies weet wanneer hij moet toeslaan en bovendien de kunst verstaat om het maximale resultaat te behalen tijdens mindere raceweekenden.
Hoewel de negentienjarige coureur tijdens de Europese reeks races een lichte vormdip kende, gaat hij de zomerstop in als leider van het wereldkampioenschap. De Italiaan heeft momenteel 219 punten verzameld, wat hem een voorsprong van vijftig punten oplevert ten opzichte van zijn naaste belager Lewis Hamilton. Met zes overwinningen op zak lijkt de Mercedes-rijder de voornaamste kandidaat voor de eindzege.
Cruijffiaans
Mol ziet dat de huidige WK-leider mentaal ijzersterk is, zelfs wanneer het tegenzit op de baan. "Het toont aan dat hij gewoon nog steeds goed in zijn vel zit", vertelt de analist bij Ziggo Sport over de recente inhaalraces van het talent. "Hij komt terug op P6 met nog zestien rondjes te gaan. En dan gebeuren er daarna natuurlijk nog wel wat dingen, maar hij is er wel. Hij is zo gierig dat hij er is op het moment dat hij toe moet slaan. En dat hij toe kan slaan, omdat hij is waar hij is. Ja, het is een beetje Cruijffiaans, maar dat is wat hij gewoon doet", aldus Mol.
Flink verslagen na afloop
De fysieke en mentale inspanningen eisen soms wel hun tol van de coureur, merkte de vaste gast van het Race Café op na een van de recente optredens. "Hij kwam ook met zo'n hoofd uit die auto, dat vond ik wel verrassend. Alsof hij 39 graden koorts had. Hij was echt even in het putje gevallen, maar gewoon niet opgegeven", prijst Mol de vechtlust van de tiener. Daarnaast benadrukt de commentator dat de teamgenoot van George Russell tot nu toe relatief weinig mechanische pech heeft gekend. "De pechduivel heeft hem wel een paar keer te pakken gehad dit jaar. Maar ook niet heel vaak. Zeker niet zo vaak als bij zijn teamgenoot George Russell", stelt Mol vast.
Berekenend rijden
Uiteindelijk is het volgens Mol de berekenende rijstijl die de doorslag gaat geven in de titelstrijd. "Hij is gewoon slim. En om kampioen te worden, is het de truc om zoveel mogelijk te scoren. Je hoeft helemaal niet alles af te snotteren en te winnen", legt de expert uit. Hij trekt daarbij de vergelijking met eerdere kampioenen in de sport. "Vader Rosberg werd wereldkampioen met één overwinning en zo zijn er nog wel een paar. Hij heeft er al genoeg in zijn knip, dus als hij gewoon dit soort dingen blijft doen. Laten we eerlijk zijn: je begint aan een weekend dat niet top was voor hem. Maar hij staat wel op het podium. Dan teken je jezelf in voor een kampioenschap", concludeert de analist.
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