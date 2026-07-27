Afgekoelde Hamilton steekt hand toch in eigen boezem: "Het zijn gewoon fouten"
Afgekoelde Hamilton steekt hand toch in eigen boezem: "Het zijn gewoon fouten"Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft in korte tijd driemaal een straf van vijf seconden op zijn naam gekregen en liet zich zondag op de boardradio gaan na dus wéér een straf. In gesprek met de aanwezige pers legde de afgekoelde Britse rijder uit hoe deze opeenvolgende sancties volgens hem tot stand zijn gekomen.
Tijdens de meest recente Grand Prix van Hongarije liep de huidige nummer twee uit het wereldkampioenschap opnieuw tegen de lamp bij de wedstrijdleiding. Naast een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Oscar Piastri tijdens de kwalificatie, kreeg hij in de race een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat onder een virtual safety car-situatie. Mede door deze straf kwam de Ferrari-coureur uiteindelijk niet verder dan de vijfde plaats op de Hungaroring.
Geen toeval
Gevraagd naar de diepere oorzaak van de opeenstapeling van straffen, en of dit te maken heeft met een gebrek aan informatie vanuit het team of simpelweg ongelukkige race-incidenten, is Hamilton eerlijk over zijn eigen aandeel in de incidenten. "Ik denk niet dat het toeval is. Het zijn gewoon fouten", aldus de zevenvoudig wereldkampioen over zijn recente straffen. De coureur wijst daarbij specifiek naar de verschillende scenario's in de eerdere raceweekenden. "Silverstone was een fout, daar kreeg ik een straf voor. In de vorige race was het eigenlijk niet echt een fout en kreeg ik een straf voor iets wat eigenlijk gewoon een race-incident was. Zelfs de coureur die erbij betrokken was, zei dat het zo was", verklaart de belangrijkste uitdager van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.
Ongelukkige samenloop in Hongarije
Waar de eerdere straffen volgens Hamilton deels te wijten waren aan eigen inschattingsfouten of discutabele beslissingen van de stewards, kijkt hij met een ander gevoel naar het specifieke incident in Boedapest. Over de meest recente overtreding waarbij hij de snelheidslimiet in de pitstraat overtrad, is de coureur van Ferrari kort maar krachtig. "Deze van vandaag was gewoon ongelukkig", besluit Hamilton zijn analyse van het moeizame weekend nadat hij eerder nog liep te foeteren over het uitdelen van straffen door de coureurs.
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