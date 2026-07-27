close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hamilton red Ferrari t-shirt with hand on his forehead with red, white and green Hungarian flag background

Afgekoelde Hamilton steekt hand toch in eigen boezem: "Het zijn gewoon fouten"

Hamilton red Ferrari t-shirt with hand on his forehead with red, white and green Hungarian flag background — Foto: © IMAGO

Afgekoelde Hamilton steekt hand toch in eigen boezem: "Het zijn gewoon fouten"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton heeft in korte tijd driemaal een straf van vijf seconden op zijn naam gekregen en liet zich zondag op de boardradio gaan na dus wéér een straf. In gesprek met de aanwezige pers legde de afgekoelde Britse rijder uit hoe deze opeenvolgende sancties volgens hem tot stand zijn gekomen.

Tijdens de meest recente Grand Prix van Hongarije liep de huidige nummer twee uit het wereldkampioenschap opnieuw tegen de lamp bij de wedstrijdleiding. Naast een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Oscar Piastri tijdens de kwalificatie, kreeg hij in de race een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat onder een virtual safety car-situatie. Mede door deze straf kwam de Ferrari-coureur uiteindelijk niet verder dan de vijfde plaats op de Hungaroring.

Geen toeval

Gevraagd naar de diepere oorzaak van de opeenstapeling van straffen, en of dit te maken heeft met een gebrek aan informatie vanuit het team of simpelweg ongelukkige race-incidenten, is Hamilton eerlijk over zijn eigen aandeel in de incidenten. "Ik denk niet dat het toeval is. Het zijn gewoon fouten", aldus de zevenvoudig wereldkampioen over zijn recente straffen. De coureur wijst daarbij specifiek naar de verschillende scenario's in de eerdere raceweekenden. "Silverstone was een fout, daar kreeg ik een straf voor. In de vorige race was het eigenlijk niet echt een fout en kreeg ik een straf voor iets wat eigenlijk gewoon een race-incident was. Zelfs de coureur die erbij betrokken was, zei dat het zo was", verklaart de belangrijkste uitdager van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Ongelukkige samenloop in Hongarije

Waar de eerdere straffen volgens Hamilton deels te wijten waren aan eigen inschattingsfouten of discutabele beslissingen van de stewards, kijkt hij met een ander gevoel naar het specifieke incident in Boedapest. Over de meest recente overtreding waarbij hij de snelheidslimiet in de pitstraat overtrad, is de coureur van Ferrari kort maar krachtig. "Deze van vandaag was gewoon ongelukkig", besluit Hamilton zijn analyse van het moeizame weekend nadat hij eerder nog liep te foeteren over het uitdelen van straffen door de coureurs.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Grand Prix van Hongarije

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1 Driver Of The Day 2026: Tweede plek Verstappen wordt beloond met publieksprijs

F1 Driver Of The Day 2026: Tweede plek Verstappen wordt beloond met publieksprijs

  • Vandaag 15:28
  • 7
Hamilton is klaar met stewards na volgende straf: "Elke keer als ik ze de kans geef"

Hamilton is klaar met stewards na volgende straf: "Elke keer als ik ze de kans geef"

  • Gisteren 17:29
  • 38
Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

  • Gisteren 07:07
  • 13
Hamilton krijgt flinke gridstraf na kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije

Hamilton krijgt flinke gridstraf na kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije

  • 25 juli 2026 18:46
  • 20
Hamilton verliest van Verstappen en wijst naar Ferrari: 'Hadden we absoluut niet moeten doen'

Hamilton verliest van Verstappen en wijst naar Ferrari: 'Hadden we absoluut niet moeten doen'

  • Vandaag 09:29
Lambiase lyrisch na P2 Verstappen: 'Geweldige acties en uitstekende race'

Lambiase lyrisch na P2 Verstappen: 'Geweldige acties en uitstekende race'

  • Gisteren 21:15
  • 9

Net binnen

19:15
Video
VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast
18:30
Dit is de stand in het wereldkampioenschap na eerste seizoenshelft
17:47
Piquet reageert online na P2 Verstappen: "Plek twee met ongelofelijke race"
16:15
Olav Mol geniet van berekenende Antonelli: "Het is een beetje Cruijffiaans"
15:49
Verstappen over laatste Dutch GP: 'De baan verdwijnt niet, dus ik zal er nog vaak zijn'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

Gisteren 16:44 14
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Gisteren 12:35
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

25 juli 2026 17:02
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

24 juli 2026 19:03
Ontdek het op Google Play
x