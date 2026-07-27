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Lewis Hamilton, Ferrari, Canada, 2026

Hamilton verliest van Verstappen en wijst naar Ferrari: 'Hadden we absoluut niet moeten doen'

Lewis Hamilton, Ferrari, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO

Hamilton verliest van Verstappen en wijst naar Ferrari: 'Hadden we absoluut niet moeten doen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton stelt dat Ferrari een cruciale inschattingsfout gemaakt heeft door hem tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije naar binnen te halen voor een extra pitstop. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat hij zonder die beslissing op het podium was geëindigd en baalt van de strategische keuzes.

Tijdens de race op de Hungaroring koos de Scuderia voor een agressieve driestopper bij Hamilton, toen er in de slotfase een virtual safety car ontstond vanwege het uitvallen van Oscar Piastri. Het team besloot de Brit naar binnen te roepen voor nieuw rubber, waardoor hij baanpositie verloor aan Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli. Tot overmaat van ramp liep de Brit een tijdstraf van vijf seconden op wegens een snelheidsovertreding in de pitstraat, waardoor hij uiteindelijk als vijfde in de officiële uitslag werd opgenomen, achter teamgenoot Charles Leclerc.

Geen tijd om in discussie te gaan

De beslissing om te stoppen kwam als een verrassing. "Ik denk absoluut niet dat we die stop hadden moeten maken", aldus Hamilton tegenover Sky Sports F1. "De oproep kwam letterlijk vlak voor de ingang van de pitstraat en ik had geen tijd om in discussie te gaan. Je moet erop vertrouwen dat de genomen beslissing de juiste is, maar achteraf gezien waren mijn banden nog helemaal in orde. Ik zou waarschijnlijk terrein hebben verloren aan Max, maar ik denk dat ik in ieder geval de derde plaats had kunnen vasthouden. En toen zette het natuurlijk de deur open voor de straf die ik aan het einde kreeg."

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Zelfreflectie richting zomerstop

Ondanks de teleurstelling in Boedapest en een opgelopen achterstand van vijftig punten op kampioenschapsleider Antonelli, probeert Hamilton positief te blijven over de eerste seizoenshelft. "Ik ben het team enorm dankbaar, want ze hebben echt geweldig werk geleverd." Toch kijkt hij ook kritisch naar zijn eigen prestaties van de afgelopen weken. "De laatste drie races waren voor mij niet geweldig. Veel fouten, één fout in Silverstone die duur kwam te staan en dan natuurlijk in de laatste race ook. Veel straffen in de laatste drie races, dus ik moet hard werken om ze in de toekomst niet de kans te geven mij nog meer straffen op te leggen."

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