Russell is F1-pech helemaal zat: "Zomerstop valt op perfect moment"
Russell is F1-pech helemaal zat: "Zomerstop valt op perfect moment"Maak ons je Google-favoriet
George Russell kende een teleurstellende start van de F1 Grand Prix van Hongarije nadat zijn Mercedes in de zogenaamde anti-stall schoot. De Brit wist zich op de Hungaroring uiteindelijk nog terug te vechten naar de zevende plaats, maar zag een topklassering al vroeg in rook opgaan.
Hoewel de huidige nummer drie van het wereldkampioenschap een verdienstelijke inhaalrace reed, overheerst de verbazing over de aanhoudende pech. De Mercedes-coureur kan de aaneenschakeling van incidenten inmiddels nauwelijks meer bevatten. "Ik wil niet lachen, maar het voelt bijna alsof je wel moet lachen om alles wat er dit seizoen is gebeurd. Het is bijna komisch, je verzint het niet", aldus Russell tegenover Viaplay. Aan de hapering bij de start viel volgens hem in ieder geval weinig te doen. "Dat is iets waar je als coureur niets aan kunt doen", verklaart hij.
Snelheid was dik in orde
Ondanks de vroege tegenslag bleek de snelheid van de bolide dik in orde. Lando Norris schreef de race weliswaar op zijn naam, maar de Zilverpijlen lieten in de data zien waarom het momenteel het constructeurskampioenschap domineert. "Het team vertelde me dat onze snelheid net zo goed was als die van de rest", vervolgde Russell. "Wat dat precies betekent weet ik niet, maar ik denk dat ik voor het podium had kunnen vechten. De eerste ronde zou natuurlijk erg belangrijk zijn geweest, maar ik neem wel positieve punten mee, want de snelheid was sterk", stelt de man die nu tegen een achterstand van 59 kampioenschapspunten kijkt ten opzichte van Andrea Kimi Antonelli.
Zomerstop op perfect moment
Met de race in Boedapest achter de rug, gaat de Formule 1 direct de zomerstop in. Voor Russell komt die onderbreking, in aanloop naar de volgende Dutch Grand Prix, als geroepen. "De pauze valt waarschijnlijk op het perfecte moment", geeft hij eerlijk toe. Hij hoopt dat de pech na de vakantie verleden tijd is. "De afgelopen twee races waren erg zwaar voor me, maar er speelden uiteraard ook andere problemen. Ik bid gewoon dat de tweede helft van het jaar wat soepeler mag verlopen", besluit Russell.
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