Norris waarschuwt concurrentie na zege in Hongarije: 'We kunnen deze lijn voortzetten'

Regerend wereldkampioen Lando Norris is dolblij met zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Britse coureur kende een moeizame openingsronde waarin hij de leiding verloor, maar wist dankzij een uitstekend racetempo toch aan het langste eind te trekken. Na afloop van de race blikt hij uitgebreid terug op zijn inhaalrace en de succesvolle upgrades aan zijn McLaren.

Voor de McLaren-rijder markeert de zege op de Hungaroring zijn twaalfde Grand Prix-overwinning uit zijn carrière en zijn 47ste podiumplaats. Bovendien is het zijn tweede opeenvolgende overwinning op dit specifieke circuit, nadat hij er vorig jaar ook al de sterkste was. Ondanks de triomf bezet de titelverdediger momenteel de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 128 punten, ruim achter WK-leider Kimi Antonelli. Norris startte de race vanaf poleposition en zag op het podium uiteindelijk Max Verstappen en Antonelli naast zich eindigen. Na afloop was hij dik tevreden over het behaalde resultaat en keek hij met vertrouwen uit na het restant van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Moeizame openingsfase

De race begon allerminst vlekkeloos voor de man die dit jaar met startnummer 1 rijdt. In de tweede bocht ging hij wijd, waardoor teamgenoot Oscar Piastri de leiding overnam. "Ik ben moe! Wat er gebeurde? Om eerlijk te zijn weet ik het niet", blikt Norris terug op de start tijdens de persconferentie na afloop van de race. "Ik verloor constant de achterkant en had drie of vier flinke momenten. Het voelde verschrikkelijk en Oscar deed het natuurlijk goed door binnendoor te kruipen en me te passeren", aldus de Brit. "Ik zat iets te ver naar buiten, in het vuil, en toen was het game over voor de eerste ronde".

Norris zeer tevreden met racepace McLaren

Ondanks de tegenslag in de openingsfase raakte de coureur niet in paniek. "Ik heb als een bezetene gepusht om te proberen hem in een foutje te dwingen", vertelt hij over zijn jacht op Piastri. Het vertrouwen in de bolide bleek daarbij doorslaggevend. "Mijn tempo was vandaag waarschijnlijk een van de beste die ik ooit heb gehad. De auto was prachtig om in te rijden en ik voelde me erg zelfverzekerd, dus het was een geweldige race". Dankzij dat tempo kon de McLaren-coureur zijn strategie optimaliseren. "Dat we het konden terugpakken door lang door te rijden, had ik zeker niet verwacht", legt hij uit. "Maar het tempo was zo goed. Ik kon de stints steeds verlengen en had versere banden dan wie dan ook in de race. Ik ben gewoon blij om terug te zijn en die nummer één weer te zien".

McLaren met updates weer structureel vooraan?

Het team van McLaren heeft veel moeite gestoken in het meebrengen van een geüpgradede auto naar Hongarije. Op de vraag of deze prestaties later dit jaar een vervolg krijgen, reageert de regerend wereldkampioen hoopvol. "Gezien hoe goed het vandaag voelde, wil ik zeker geloven dat we dit kunnen voortzetten", stelt Norris. Toch blijft hij realistisch over de komende wedstrijden. "Er zullen momenten zijn waarop we het zwaarder hebben en momenten die misschien nog beter zijn, maar we weten dat dit een goed circuit voor ons is. Het is waarschijnlijk een van de banen die mij het beste ligt".

De achterstand op de top van het klassement is aanzienlijk, maar de zege geeft de burger moed. "Dit is misschien wel het maximaal haalbare voor nu, maar ik geloof zeker dat we nog steeds races kunnen winnen", klinkt het strijdbaar. Tot slot richt de winnaar zich tot zijn renstal, die na een moeizame seizoensstart eindelijk weer succes boekt. "Ik wist dat het eraan zat te komen. Het team heeft er zoveel werk in gestoken om er een auto van te maken die eindelijk weer kan winnen. Het is mooi om dit voor hen te kunnen doen", besluit Norris.

Gerelateerd