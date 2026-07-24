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Sepang Malaysia, Max Verstappen, 2017, generic

Maleisië onderzoekt terugkeer Formule 1 met Grand Prix in 2026

Sepang Malaysia, Max Verstappen, 2017, generic — Foto: © IMAGO

Maleisië onderzoekt terugkeer Formule 1 met Grand Prix in 2026

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De Maleisische overheid onderzoekt momenteel serieus de mogelijkheid om de Formule 1 terug te halen naar het Sepang International Circuit. Nadat de Grand Prix van Bahrein werd afgelast vanwege de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten, is het Aziatische land in beeld gekomen als mogelijke vervanger op de kalender. Minister van Jeugd en Sport Dr. Mohammed Taufiq Johari bevestigt tegenover Malay Mail dat zijn departement en premier Anwar Ibrahim momenteel een voorstel hiervoor evalueren.

De koningsklasse van de autosport is naarstig op zoek naar een invulling voor de vrijgekomen plek op de kalender. De race in Bahrein stond oorspronkelijk eerder dit jaar gepland, maar Formula One Management hoopte het evenement te verplaatsen naar 4 oktober, precies tussen de raceweekenden in Azerbeidzjan en Singapore. Nu een race in de Golfstaat definitief onhaalbaar lijkt door hernieuwde geopolitieke spanningen, kijkt de organisatie naar alternatieven om het geplande aantal van vierentwintig races in stand te houden.

Voorbereidende gesprekken

In een officiële verklaring laat Dr. Mohammed Taufiq Johari weten dat de politieke top in Kuala Lumpur de opties momenteel in kaart brengt. "De premier en het ministerie van Jeugd en Sport hebben voorlopige informatie ontvangen over de mogelijkheid om een Formule 1-race op het Sepang International Circuit te organiseren als vervanging voor de Grand Prix van Bahrein", aldus de bewindsman. Hij benadrukt dat het proces zich nog in de verkennende fase bevindt. "In dit verband is het ministerie van Jeugd en Sport actief bezig met het voeren van gesprekken en het beoordelen van het voorstel", voegt de minister daaraan toe.

Grade 1-licentie

Hoewel de Formule 1 sinds eind 2017 niet meer in Maleisië heeft geracet vanwege teruglopende bezoekersaantallen en stijgende kosten, beschikt het circuit nog altijd over de benodigde FIA Grade 1-licentie. Het complex wordt jaarlijks voor ongeveer tien miljoen Maleisische ringgit onderhouden en is onder meer de thuishaven van de MotoGP. Waar de vorige minister van Sport een terugkeer eerder nog uitsloot vanwege de hoge jaarlijkse kosten van zo'n driehonderd miljoen ringgit, maakt de huidige onzekerheid op de kalender een comeback plotseling weer bespreekbaar. De logistieke nabijheid van Singapore wordt daarbij als groot voordeel gezien.

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