Norris hekelt gebrek aan controle: "Kwestie van hopen dat de power unit niks doms uithaalt"
Norris hekelt gebrek aan controle: "Kwestie van hopen dat de power unit niks doms uithaalt"Maak ons je Google-favoriet
Regerend wereldkampioen Lando Norris is er glashelder over dat Formule 1-coureurs dit seizoen te weinig controle hebben over de uitslag, en sluit zich aan bij eerdere uitspraken van Max Verstappen en ploegmaat Oscar Piastri. De McLaren-coureur stelt dat het energiemanagement van de nieuwe generatie motoren een te grote stempel drukt op de prestaties, al helemaal op het circuit van de afgelopen F1 Grand Prix van België.
De Formule 1 rijdt sinds dit jaar met nieuwe technische reglementen, waarbij de krachtbronnen voor de helft afhankelijk zijn van elektrisch vermogen en de maximale energieterugwinning per ronde is beperkt. Dit leidt regelmatig tot het zogeheten super clipping, waarbij de batterij aan het einde van een lang recht stuk plotseling stopt met het leveren van energie. De motor moet dan als generator werken voor de MGU-K, waardoor het vermogen al helemaal terugzakt. Meerdere coureurs uitten daarover al hun onvrede.
Kwestie van hopen
Norris benadrukt dat de coureur zelf nog maar weinig invloed heeft op een snelle ronde. "Het heeft eigenlijk niets met jou als coureur te maken", klonk het tegenover onder andere GPFans op het Circuit de Spa-Francorchamps. "Soms wel, en dan hebben we het over een paar meter te vroeg op de knop [van de boost] drukken of iets dergelijks. Dat maakt soms een groot verschil, maar er zijn maar een paar dingen die je zelf in de hand hebt en veel te veel dingen die buiten je controle liggen."
De onvoorspelbare vermogensafgifte zorgt voor veel frustratie bij de Brit die vorig jaar nog de wereldtitel veroverde. "Het is jammer dat er zo veel dingen zijn die je eigen tempo in de kwalificatie kunnen bepalen. Het ligt niet aan de coureur. Het is gewoon een kwestie van hopen dat je het geluk hebt dat de power unit doet wat hij moet doen en niet iets doms uithaalt."
Kwartje viel op Spa-Francorchamps
Tijdens het raceweekend in België kwalificeerde Norris zich als derde, al kreeg hij later nog een gridstraf van tien plaatsen vanwege een motorwissel. Op de rechte stukken van de baan in de Ardennen noteerde hij een topsnelheid van 311 kilometer per uur, wat beduidend lager was dan de 328 kilometer per uur van polesitter Antonelli. Toch viel het kwartje qua energiemanagement dit keer de goede kant op voor de kopman van McLaren. "Eerlijk gezegd heeft het me het hele seizoen al gekost. Dit is denk ik het eerste weekend van het hele seizoen dat ik competitief was op de rechte stukken. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat ik tevreden was."
Waar Norris afgelopen weekend eindelijk het gevoel had dat de motor meewerkte, zat Piastri juist in de hoek waar de klappen vielen. "Ik heb dit probleem al het hele jaar en dit is de eerste race waarin ik zoiets had van: 'O, ik ben voor de verandering eens blij op de rechte stukken'", besluit Norris. "Het was de eerste keer dat Oscar degene was die een beetje in het nadeel was in de kwalificatie, maar dat ligt ook niet aan hem. Het komt er gewoon op neer dat de krachtbronnen doen wat ze zelf willen."
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