Volgens Fernando Alonso stemmen de eerste meters met de Spec B-versie van de AMR26 hem positief. De Spanjaard stelt dat de verzamelde data op de baan overeenkomt met wat het team in de windtunnel zag en ziet de nieuwe onderdelen als een goed teken voor de toekomst.

Aston Martin beleeft tot nu toe een moeizaam seizoen en bezet momenteel de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Om het tij te keren, heeft de Britse renstal een vrijwel volledig vernieuwde auto meegenomen naar de Hungaroring. Tijdens het raceweekend in Hongarije, de elfde ronde van het wereldkampioenschap en tevens de laatste race voor de zomerstop, debuteert het omvangrijke upgradepakket.

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Eerste stap gezet

De eerste versie van de bolide, ontworpen onder leiding van Adrian Newey, kampte met flink overgewicht en een gebrek aan snelheid. Met de nieuwe specificatie hoopt het team die problemen aan te pakken. Alonso is na de eerste sessies voorzichtig positief over de vooruitgang. "We hebben gezien wat we verwachtten op het gebied van correlatie. Dit is zeer bemoedigend voor de toekomst", aldus de 44-jarige coureur. Toch wil hij nog niet te hard van stapel lopen na een seizoensstart waarin hij slechts één WK-punt wist te scoren, in Monaco. "Er is nog veel te doen, dit is slechts de eerste stap", benadrukt hij.

“It felt better today and more or less what we expected with our new package. This correlation shows things are working properly and we can take positives from that.



It’s the first step for us and there are more to come over the next few races.”@alo_oficial #HungarianPG pic.twitter.com/oIKTBxNKZh — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 24, 2026

Gloednieuwe wagen

De zogeheten B-spec bestaat uit liefst zestien nieuwe onderdelen, waaronder een lichter chassis, een volledig nieuwe vloer en nieuwe sidepods. Het doel van de ingrijpende wijzigingen is om het gewicht te verlagen en de aerodynamische stabiliteit te verbeteren. Tijdens de eerste vrije training liep de wagen nog niet direct vlekkeloos, maar de monteurs wisten de problemen snel op te lossen.

Alonso kan daarnaast, zo vertelt hij bij F1TV, weer echt racen in de wagen: "De auto voelt veel meer vastgeplakt aan het asfalt en is daardoor tot op zekere hoogte ook makkelijker te besturen. Je hebt meer controle over de grip in de bochten, waardoor de auto voorspelbaarder en prettiger aanvoelt. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dit is pas de eerste stap. We moeten nog meer performance vinden, zowel aan de kant van het chassis als van de motor. Zandvoort wordt met de nieuwe motor een goede test voor ons. Stap voor stap, maar we gaan in ieder geval de goede kant op."

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